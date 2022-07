Tras desaparecer 4 años y 'subir' 40 kilos, protagonista de novelas vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien renunció a la fama en Televisa para dedicarse a su esposo e hijo, reapareció la mañana de ayer lunes 25 de julio en el programa Hoy dando una entrevista exclusiva donde hizo fuertes declaraciones y por supuesto dio un duro golpe al rating del matutino de la competencia, Venga la Alegría. La famosa vuelve a las telenovelas este 2022 luego 4 años desaparecida.

Se trata de la queridísima Ariadne Díaz, quien es egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa e hizo su primera aparición en los melodramas cuando apenas tenía 20 años y fue invitada a participar en Muchachitas como tú. En 2018 la estrella mexicana hizo su última novela Tenías que ser tú, antes de retirarse de la industria para dedicarse exclusivamente al hogar y a la crianza de su hijo Diego.

La esposa del famoso galán Marcus Ornellas también participó en proyectos de San Ángel como Al diablo con los guapos (2008), La Malquerida (2014), La doble vida de Estela Carrillo (2017), entre otras. Sin embargo, el mayor reto actoral que ha enfrentado fue ser protagonista de la novela Llena de amor (2010-2011), donde tuvo la labor de interpretar a 'Marianela', una joven con sobrepeso, para lo cual usó una pesada botarga.

Ariadne confesó que interpretar este personaje fue todo un tema primero porque la producción tuvo que lograr una apariencia de 40 kilos más que su físico real y para ello le adaptaron una botarga que pesaba 8 kilos. Además de las molestias físicas, la actriz también desarrolló traumas: "Pasé por presión baja, me llevaron suero porque me estaba desmayando... Tuve dolores de espalda, la botarga no solo era pesada, era muy estorbosa e incómoda, aparte", confesó la actriz en una ocasión.

Durante la mañana de ayer lunes, Díaz reapareció en el programa Hoy porque les dio una entrevista exclusiva en la que comentó cómo se siente de volver a la actuación con el melodrama Vencer la Ausencia, donde comparte créditos con grandes celebridades de la televisión como Mayrín Villanueva, David Zepeda, Laura Carmine, Alexis Ayala, Mariana Garza, Alejandra Barros, Danilo Carrera, y muchos más.

Los reporteros del matutino de Las Estrellas fueron tajantes y sin mucho temor le preguntaron a la actriz originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, sí hay una guerra de egos en el equipo liderado por la productora Rosy Ocampo y ella respondió tajantemente que no: "Ha fluido muy bien porque creo que todos tenemos muy bien entendido que este es un proyecto para todos, no ese tipo de proyectos donde está muy bien definida la pareja protagónica, y todos estamos para sumar historias... somos compañeros de hace muchos años".

No obstante, la esposa de Marcus confesó que anteriormente sí ha trabajado con personalidades que se sienten 'divos o divas' y aunque estuvo a punto de revelar sus nombres, comentó que como siempre, ella prefiere manejarse sin polémica: "Yo me adapto, si veo mala cara o veo el divismo, de hombre o mujer, mira yo chaíto, buenos días, buenas noches, yo me voy, yo no me engancho", comentó Ariadne con una gran sonrisa.

Asimismo, la actriz tapatía comentó que ni ella ni sus compañeros son "monedita de oro" y por ello es muy común que existan roces, sin embargo, dijo que no es el caso en Vencer la Ausencia. Ya para finalizar, también desmintió que a ella alguna vez se le haya subido la fama: "Yo sé quién soy, yo no necesito de repente cosas que sí necesita como para estar segura… ¿yo?… no (se me ha subido la fama), nunca he sido diva, pero sí me ha tocado ver muchas cosas".

Fuente: Tribuna