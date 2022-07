Tras recuperar su libertad y contraer nupcias, famosa cantante arremete contra su madre

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La madrugada del lunes 25 de julio, la cantante de pop Britney Spears compartió a través de las redes sociales una serie de capturas de pantalla donde se apreciaron fragmentos de los mensajes que en el pasado había tenido con su madre, Lynne Spears a quien en 2019 le pidió ayuda para salir del centro de salud mental en donde su padre, Jamie Spears la había internado, algo por lo que la bailarina e intérprete argumentó que los medicamentos que le suministraban la tenían en muy malas condiciones; sin embargo, momentos después eliminó la publicación pero no con ello se alejó de la polémica.

En dicha conversación con su madre, la intérprete de Toxic o Baby One More Time, escribió: "Siento que está tratando de matarme. Lo juro por Dios que sí", algo por lo que manifestó, su madre de 67 años de edad, no emitió ninguna respuesta; no obstante, fue la madre de la cantante la que de inmediato respondió publicando los mensajes donde se aprecia que sí hubo una respuesta, all tiempo que aseguró que siempre había estado al pendiente de ella.

"Britney, también tengo todas las conversaciones completas. Me duele que sientas que las personas que más te aman te traicionaron. ¡Déjame acercarme a ti! ¡Te amo!", escribió la madre de la cantante al revelar las conversaciones.

Instagram @lynnespears_rf

Sin embargo, durante la noche del mismo lunes 25 de julio, la cantante de pop quien luego de un largo juicio recuperó su libertad al quedar eliminada la custodia que su padre tenía sobre ella, evento que incluso la llevó a contraer nupcias hace unos meses, publicó un comunicado de prensa en la red social Instagram en donde insistió que por muchos años su familia había estado abusando de ella, aprovechándose de su trabajo e ignorando sus peticiones, incluso argumentó que las publicaciones de los mensajes entre ambas fueron las ocas veces que ella recibió una respuesta tras haber pedido ayuda.

"Yo ma, ¿también le hiciste saber a la gente que es una de las únicas veces que me envías un mensaje de texto? ¿También le dijiste a la gente cómo escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que todas las mañanas cuando intentaba encontrar café no había fotos mías en la cocina, solo Maddie y Jamie Lynn? Todas las mañanas ponía una foto mía de ustedes… y cada mañana la guardaban antes de que me despertara", escribir Britney.

Instagram @britneyspears

El comunicado de prensa, el cual se hizo a través de tres fotografías en la mencionada red social y que también eliminó, también fueron como reclamo de las veces que Lynne Spears ignoró a la cantante de 40 años de edad y pese a ello, hizo uso de su casa en la playa en repetidas ocasiones mientras la denominada 'Princesa del Pop' era obligada a acudir a reuniones de Alcohólicos Anónimos aunque ella asegura, odiar la bebida.

"¿Les dijiste cuándo comenzó la tutela, tú y la esposa de [mi hermano] Bryan salían todas las noches y bebían vino y se tomaban tus estúpidas fotos cuando ya no podía ir a ningún lado o tener a mi novio?", lamentó.

Instagram @britneyspears

Al momento, la madre de Britney Spears ya no ha dado réplica por este evento; incluso, la cantante ha recibido cientos de comentarios en donde la recibido apoyo por parte del público quienes insisten que la única verdad que cuenta es la suya, pues a lo largo de varios los estuvo luchando contra la explotación laboral y abuso psicológico de parte de su familia, por lo que celebraron que ya pueda expresar lo que desee y con ello, vivir una vida plena como siempre lo había deseado.

Foto: The New York Post

Fuente: Tribuna