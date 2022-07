Vecino de Mónica Dossetti rinde su declaración y entrega nuevos videos del caso de agresión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Mónica Dossetti se volvió tendencia hace algunas semanas, luego de viralizarse un video en donde está a punto de ser estrangulada por su propio hermano José Dossetti. Ahora, Pepe Cabello, vecino de la actriz, acudió a las autoridades para entregar más videos de prueban las agresiones que vive la mujer.

Luego de superar un contagio de Covid-19, Pepe acudió este lunes a rendir declaración ante la Fiscalía General del Estado de Morelos y confesó en entrevista para el programa Ventaneando que entregó material muy delicado que va a ser analizado por expertos para proseguir con el caso violencia hacia la artista que padece esclerosis múltiple.

Aportar mis pruebas, dejar lo videos en manos de ellos, mis aparatos van a estar en revisión para poder verificar con un perito que sean auténticos y que sean en la fecha. Muy delicado y están viendo todo el material que yo traje que son más de 10 minutos que dura la agresión", dijo Pepe.

Al ser cuestionado sobre si en los clips que proporcionó a las autoridades de Morelos existen agresiones peores de las que se filtraron, Cabello solo dijo: "No puedo decirlo, no me da temor, solo que está integrándose la carpeta, esos sucesos nadie los conocía hasta este momento".

De la misma manera, el vecino de Mónica aclaró el motivo por el que posee estas imágenes: "Tenían problemas de comunicación, pero nunca vi que la violentara, hasta ese día que sonaron las alertas en mi cámara de vigilancia que él sabía que estaba puesta para fines de un documental que íbamos a hacer y que ese era el plan".

Ante la pregunta con respecto a si la exactriz de Televisa sabía que se estaban grabando dichas imágenes, Pepe Cabello comentó: "No sé, a él le tocaba esa parte, de levantar todas las imágenes de ella".

Asimismo, Cabello dejó entrever que no tenía conocimiento de que José Dossetti padeciera alguna enfermedad delicada a pesar de tener 20 años de amistad: "Sé que es una persona violenta, lo vi en el video, y sé que no estuvo bien lo que hizo con Mónica".

Finalmente, sobre la duda de que si él cree que José hubiera matado a Mónica de no haber estado la cámara, el hombre únicamente contestó: "No te lo puedo decir, no estoy en esos zapatos".

