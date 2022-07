Adiós 'Ventaneando': Tras desenmascarar a Chapoy, exconductor de TV Azteca se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien tuvo un fuerte conflicto en el programa Ventaneando hace unas semanas, traicionó a la periodista Pati Chapoy ya que abandonó TV Azteca y este jueves 27 de julio se unió a la televisora de la competencia Televisa. El famoso dio un duro golpe al rating del programa Venga la Alegría ya que apareció como invitado especial del matutino Hoy.

Se trata del talentoso Álex Montiel, quien es mejor conocido por su personaje de 'El Escorpión Dorado'. Antes de volverse creador de contenido y actor de doblaje, el mexicano comenzó trabajando en la televisora del Ajusco cuando apenas tenía 24 años. Primero estuvo trabajando detrás de cámaras pero ahora que goza de tanta fama, ha sido invitado a partir en varias emisiones del canal como VLA, Ventaneando, La Resolana y más.

Además, 'El Escorpión Dorado' es uno de los famosos favoritos de Chapoy pues ella accedió a darle una entrevista para su canal de YouTube Escorpión Al Volante e hizo fuertes declaraciones como nunca antes. Luego de conocer a la máxima líder de los espectáculos en México, el youtuber realizó un video en el que contó cómo es verdaderamente Pati fuera de cámaras y dijo que se llevó una gran sorpresa al conocerla realmente.

Sí tiene una actitud que impone pero cuando se subió al carro conmigo cero a la defensiva. Me dio pie para que yo pudiera decir todas las cosas que quería decir. Hablamos de cosas del espectáculo y de su vida más personal... jamás me hizo cara de fuchi", dijo sorprendido.

Sin embargo, el conocido influencer mexicano no ha tenido la misma suerte con Pedrito Sola y es que en su reciente visita al programa Ventaneando, el conductor titular no dejó de hacerle caras de desagrado y además se negó a cruzar una sola palabra con él. Aunque 'Peter' ya había confesado que 'El Escorpión Dorado' no era de su agrado, para Montiel fue un poco exagerado que lo rechazara en público y hasta exhibió que el conductor tuvo esta actitud hostil también fuera de cámaras:

Pedro me dijo 'no quiero hablar contigo y si te veo en la calle no te voy a saludar'".

Luego de vivir esta controversia en TV Azteca y que se especulara que Sola recibiría un castigo por su actitud con el invitado, el hermano de Werevertumorro traicionó a la televisora y este jueves 27 de julio regresó a las instalaciones de San Ángel. Desde hace varias horas la producción del programa Hoy anunció por todo lo alto que el irreverente youtuber estaría acompañándolos esta mañana y él ya se encuentra en el foro.

'El Escorpión', quien ya había estado en el matutino y puso en jaque a conductores como Galilea Montijo con sus bromas, acudió al programa para hablar sobre su más reciente trabajo como actor de doblaje pero también accedió a jugar en algunas dinámicas. El enmascarado se divirtió al lado de Arath de la Torre, Galilea, Andrea Legarreta y demás elenco participando en el juego Más o menos y además también estuvo con Andrea Escalona en su sección Mamita Linda para tratar de adivinar el sexo de su primer bebé.

