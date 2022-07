Cambios en TV Azteca: Nueva participante llega a 'Survivor México' y estalla conflicto en las tribus

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca sigue al filo de sus asientos con cada uno de los capítulos de Survivor México tercera temporada y se espera que la noche de este miércoles 27 de julio esté llena de polémica debido a que habrá cambios en las Tribus Halcón y Jaguar, según se mostró en los avances. Además, de forma extraoficial se dice que la nueva participante llegará a la competencia hoy mismo.

Como se recordará, el equipo verde se encuentra incompleto desde el pasado jueves debido a que Fátima Pérez, esposa de uno de 'Los Destrampados', sufrió una severa lesión en la rodilla y fue sacada del programa para que médicos la diagnosticaran. Aunque se creía que con un tratamiento volvería pronto, el viernes de eliminación ella reapareció para informar que no podía seguir en Survivor porque su salud se vería complicada.

Fuente: Instagram @survivormexico

Fátima llegó semanas después de que la competencia iniciara pues fue llamada para ocupar el lugar de la peruana Tefi Valenzuela, quien decidió renunciar a su participación a los cuantos días de pisar las playas de República Dominicana. Luego de pasar varios días hospitalizada, la esposa de Joss volvió a las cámaras y dijo que no podía seguir compitiendo porque fue diagnosticada con severas lesiones en el menisco y en los ligamentos.

El conductor Carlos Guerrero 'El Warrior' le pidió a la Tribu Halcón no perder la calma y aseguró que la producción ya estaba trabajando en encontrarle reemplazo a Fátima. A casi una semana de este anuncio, ya salió a la luz la identidad de la famosa que podría llegar a Survivor México tentativamente esta noche. De acuerdo con spoilers del reality, la nueva participante es Jacky Ramírez, quien es conocida por haber estado en Acapulco Shore.

Jacky reemplazaría a Fátima en 'Survivor'

Diversos sitios como La Razón mencionan de forma extraoficial que la también exconcursante del extinto programa Enamorándonos ya había estado en pláticas con los productores de la televisora del Ajusco para este reality pero debido a su agenda de trabajo, no pudo entrar desde el inicio. No obstante, ahora que Fátima ya no está presente Jacky llegará a las playas de Survivor México para reforzar a los Halcones.

Cabe resaltar que en los adelantos de este miércoles 27 de julio no se ha mostrado el ingreso de Jacky al programa de Azteca Uno pero los spoilers afirman que hoy hará su debut. También se espera que esta noche haya un fuerte cambio de integrantes entre Halcones y Jaguares. Se menciona que Yusef Farah regresará al equipo amarillo, donde él comenzó, y que Cuchao Pérez se unirá a los verdes, lo cual podría desatar nuevas polémicas entre los participantes.

Fuente: Tribuna