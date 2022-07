Con el adelanto de su nueva música, Christian Nodal envía sutil mensaje a ¿Belinda?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya han pasado varios meses desde que la pareja conformada por Belinda y Christian Nodal informaron que su compromiso quedaba oficialmente cancelado, la polémica no los ha dejado en paz, pues aseguran que ambos vivieron una especie de catarsis para superarse mutuamente; en el caso de la cantante de pop, se mudó a España donde ha continuado con proyectos musicales y en la pantalla chica, mientras que el originario de Sonora cambió radicalmente su look, al tiempo que inició con un romance nuevo al lado de la rapera argentina, Cazzu.

Pese a que ya dieron 'vuelta a la página', ahora se ha rumorado que el intérprete de temas como Adiós Amor o Botella tras botella por fin rompió el silencio sobre su relación con la ojiverde, no a través de entrevistas como ella lo hizo, sino con canciones, pues al mostrar parte de lo que pronto sacará al mercado, aunque anunció unas vacaciones de su carrera musical, fanáticos estacaron que se trata de una indirecta para su expareja.

Foto: Twitter @radioformula

Mediante la plataforma Tiktok, el cantante de regional mexicano compartió fragmentos de los nuevos temas que tendrá el álbum 'Foraji2', uno de ellos incluso dice la frase: "No somos fácil de olvidar, no somos fácil de olvidar", lo que de inmediato dejó ver que pese a que ya tiene nueva novia, sigue tratando de superar a la intérprete de Luz sin gravedad pues el tema no hace más que retratar su despecho, sentimiento que podría conectar fácilmente con su audiencia.

"Cantando las de despecho a todo pulmón y aquí no soy el único al que le ha pasado... el compa de al lado también todo lo perdió", dijo Nodal en su canción.

Foto: Quien

Hasta ahora, el cantante no ha revelado si en efecto está inspirada en lo que vivió a lo largo de más de un año con 'Beli', por lo que de inmediato otros apuntaron a que también podría ser dedicada a su nueva novia de quien hasta se ha dicho, está tan enamorado que piensa en formar una familia o mudarse a Argentina, algo que tampoco el cantautor ha negado o afirmado, pues se concentra en seguir escribiendo.

"Por amar a ciegas se volvió sordo y de su tropiezo ya nunca se levantó… lo decía mi nana... el amor puede matar… Por eso sólo busco una diablita pa' bailar", continúa el tema.

Foto: Instagram @nodal

