Con el corazón roto, Shawn Mendes anuncia la cancelación de su gira: "Mi salud es mi prioridad"

Ciudad de México.- Por medio de una carta en redes sociales, el cantante Shawn Mendes anunció la cancelación definitiva de su gira mundial, para atender su salud mental. El canadiense manifestó que pondrá su salud como su primera prioridad, por lo que tomó la decisión de cancelar las fechas restantes de su Wonder: The World Tour, el cual inició el pasado mes de junio en Portland, Estados Unidos y tenía programado para finalizar hasta mediados de próximo año.

El intérprete de Stitches aseguró a sus fanáticos que reprogramará los shows cancelados en América del Norte, Europa y Reino Unido, pero que no estaba listo para volver a los escenarios tras los desafíos que le presentó la cuarentena causada por el Covid-19, pues no fue lo que esperaba. La noticia viene meses después de su rompimiento con la cantante Camila Cabello, con quien se reunió a principios de este año.

Mendes manifestó que tras tomar la decisión se tomará el tiempo necesario para sanar, restaurarse y rejuvenecer, asegurando que si bien comenzó el tour emocionado por “finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería la gira después de este tiempo fuera”, señaló. El acuerdo vino tras platicar con su equipo de trabajo y un grupo de profesionales de la salud, luego de que se hiciera claro que debía tomarse el tiempo “que nunca me tomé personalmente para crecer y volver más suerte”.

Tengo que poner mi salud como mi primera prioridad. Esto no significa que voy a dejar de estar haciendo nueva música y no puedo esperar a verte en el tour en el futuro. Sé que ustedes han esperado mucho tiempo para ver estos shows y me rompe el corazón decirles esto, pero les prometo que volveré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar", agregó.