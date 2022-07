Golpe a TV Azteca: Pati Chapoy y elenco de 'Ventaneando' destrozan a Myriam Montemayor: "Odiosa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la reconocida periodista de TV Azteca Pati Chapoy no está nada contenta con la reciente edición del reality musical La Academia 20 años pues cada que puede exhibe los errores que está teniendo la producción y los destroza al aire. Hace un par de días en la transmisión en vivo del programa Ventaneando, ella y parte de su equipo de colaboradores hicieron pedazos a Myriam Montemayor.

Como se sabe, la ganadora de la Primera Generación de La Academia regresó a la televisora del Ajusco este 2022 por la puerta grande pues los ejecutivos le dieron la oportunidad de ser la madrina de esta Décimo Tercera Generación, con la cual están celebrando dos décadas de la creación del concurso. Además la guapa cantante también ha podido demostrar su talento en el escenario del programa haciendo varias presentaciones.

Sin embargo, a ninguno de los conductores de Ventaneando les parece que Myriam sea una persona talentosa y el pasado lunes 25 de julio se le fueron encima sin piedad. El polémico Daniel Bisogno se encontraba hablando sobre el desempeño que ha tenido el panel de críticos, conformado por Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Lolita Cortés, en esta edición y Rosario Murrieta le dijo a Pati que debería de un día ir a dar las críticas.

Por supuesto, la líder de los espectáculos negó tajantemente querer formar parte de La Academia y comentó: "¿Yo? nombre ¿qué te pasa? ¡no!", aseguró Chapoy y también señaló que el escenario de La Academia le parece terrible y asegura que no puede pasar mucho tiempo viendo el programa. Posteriormente, Bisogno preguntó a su jefa sobre qué haría si Myriam se sube a dar las críticas y ella respondió que ni siquiera la ha visto participando en los conciertos.

¿Qué tal si se te aparece Myriam?", preguntó 'El Muñe'.... "Ni la he visto", contestó Pati.

Posteriormente, Daniel le dijo que había tenido mucha suerte de no verla porque si no "qué susto", haciendo referencia a su físico o su talento, e inmediatamente después Pedrito Sola también metió su cuchara y esto dijo sobre la exacadémica: "No, yo te entiendo... ¡es odiosa Pati! es odiosa la Myriam, ay no no", expresó el también DJ y youtuber. Posteriormente, Chapoy señaló que se sentía contenta de no haber visto a la enemiga de Toñita Salazar y añadió:

Qué bueno que no la vi porque si no pateo la tele", expresó la longeva conductora de TV Azteca.

