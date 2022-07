Se desfiguró: Tras 14 años desaparecida de Televisa y acabar en manicomio, actriz vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien lleva al menos 14 años retirada de los foros de Televisa, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy debido a que revelaron nuevos detalles de su vida tras su misteriosa desaparición. Se trata de la querida Adela Noriega, quien durante el pasado 2008 abandonó su carrera en la actuación luego de finalizar las grabaciones del melodrama Fuego en la sangre.

Desde entonces, han surgido muchas versiones sobre cómo sería la vida de la intérprete de 52 años alejada de la fama y de los reflectores. Se ha especulado que podría estar enferma y hasta que se habría desfigurado por una cirugía estética. Adela comenzó su trayectoria en San Ángel en los 90's y apareció en las novelas más entrañables de la empresa como Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial, Amor real y La esposa virgen.

Hace varias horas en la cuenta de Twitter del matutino de Las Estrellas compartieron una nota en la que revelan qué pasó con el elenco de Quinceañera a más de 30 años de su estreno y los televidentes quedaron sorprendidos con las revelaciones que hay sobre la vida de Adela. Como se recordará, durante un tiempo también se especuló que la actriz pelirroja tuvo un 'hijo secreto' con un expresidente (Carlos Salinas de Gortari) y que al niño presuntamente lo hacía pasar como su sobrino.

Recientemente en el canal Tlnovelas realizaron un especial donde recopilaron toda la información que hay sobre Noriega en los últimos años. Otro rumor que existe sobre la misteriosa actriz es que durante su juventud habría acabado en un manicomio luego estar en relación tóxica cuando grababa Guadalupe en 1993 al lado del histrión mexicano Eduardo Yáñez. Al igual que las otras especulaciones, esto jamás se ha confirmado.

En el video retomaron las recientes declaraciones que hizo Carla Estrada sobre la actriz nacida en CDMX, quien explicó que ellas están en constante contacto e incluso dijo que hasta hablaron sobre la posibilidad de que volviera a la actuación. La productora aseguró que hace apenas 2 años habló con Adela y quedaron de salir a cenar, pero la cita nunca se concretó: "Siempre ha estado cerca de mí en momentos importantes de mi vida... pero no, no la he visto hace mucho".

Luego de que ni sus compañeros más cercanos supieran nada de su paradero, hace unos meses la venezolana Alicia Machado salió a señalar que ella sí sabía dónde vivía Noriega tras su retiro de los melodramas y un medio de Televisa se dio a la tarea de comprobar su información. Durante su participación en La Casa de los Famosos la exreina de belleza señaló que su colega tenía su hogar en Weston, Florida, y versiones aseguran que esto sí es verdad.

Presuntamente Adela adquirió una hermosa mansión en 2002, aunque las escrituras del lugar no están a su nombre, y al momento de la compra estaba valuada en 2 millones de dólares pero señalan que su valor actual supera los 6 millones de dólares. Algunos periodistas han asegura que la actriz capitalina vive muy tranquila en este sitio, donde se dedicaría a vender joyería o a negocios de bienes raíces.

