Shock en Televisa: Andrea García admite ruptura con Andrés García y revela que no volverá a buscarlo

Ciudad de México.- La famosa actriz y modelo Andrea García rompió el silencio sobre las recientes declaraciones que hizo su reconocido padre, el histrión de Televisa Andrés García, quien aseguró que tiene alrededor de 10 años sin hablar con ella. Días antes la propia artista había señalado que su relación con el actor había mejorado luego de tanto tiempo distanciados y hasta detalló que por fin se había podido comunicar con él.

Hace unas semanas, la intérprete de novelas como La Usurpadora y En nombre del amor grabó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde le rogaba al galán mexicano que respondiera sus llamadas luego de que este declarara que estaba muy enfermo y que veía "cerca su final". Días más tarde, la misma Andrea confirmó que ya se había puesto en contacto con el hombre que le dio la vida y señaló "el amor siempre triunfa".

Muy agradecida muy contenta con ustedes porque finalmente como puse en mis redes sociales el amor siempre triunfa; tuve la oportunidad de hablar con él y fue una reconciliación bellísima llena de mucho amor y de mucha luz", dijo en el programa De Primera Mano.

Llorando, Andrea García le pidió a su padre que le respondiera las llamadas

Sin embargo, don Andrés luego platicó con la emisión vespertina de Imagen TV para desmentir las declaraciones que hizo su guapísima hija, quien nació fruto de su relación con Fernanda Ampudia, y aseguró que no sabía nada de ella desde hace mucho tiempo y que era falso que hubieran hablado recientemente: "No hay relación con mi hija no sé qué trae en la cabeza o si cree que me ve la cara. Hace como 10 años que no me habla, desapareció".

Tras escuchar estas nuevas declaraciones de su padre, quien lleva años retirado de la actuación y recientemente confesó que padece cirrosis, Andrea dio una nueva entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante a través de mensajes. El conductor mencionó en la reciente emisión del matutino Sale el sol que la también actriz de cine y teatro está muy decepcionada con lo que dijo el patriarca de los García y por ello ya no planearía buscarlo.

Podría hacer declaraciones para dar mi versión de los hechos pero no lo voy a hacer por una cuestión de respeto porque está enfermito", habría señalado Andrea.

Andrea, quien desde hace años radica en Estados Unidos, también aprovechó su conversación con Gustavo Adolfo para desmentir las acusaciones que ha hecho don Andrés en su contra pues en más de una ocasión el señor ha señalado que ella anda metida en cosas turbias, "mafia" y hasta "magia negra", por lo cual él decidió romper toda relación con ella. La actriz se defendió diciendo que tiene un trabajo honesto en la Corte, lo cual confirma que nunca ha hecho nada ilegal pues de lo contrario, no tendría este puesto.

Como hija, yo he hecho todo lo humanamente posible y Dios lo sabe", dijo la guapa mujer de 46 años para deslindarse de su padre.

