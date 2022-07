Tras 11 años divorciada y sin exclusividad en Televisa, villana deja TV Azteca y reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien hace unos años perdió su exclusividad en Televisa y luego se fue a trabajar a la competencia TV Azteca, dejó sin palabras a los televidentes debido a que ayer martes 26 de julio reapareció en el programa Hoy e hizo fuertes declaraciones sobre su vida sentimental luego de que hace más de 11 años se divorciara y que hace poco la sacaran del clóset.

Se trata de la mexicana Rebecca Jones, quien hizo su debut en la televisora de San Ángel en 1982 y ha podido ser protagonista y villana de los melodramas más entrañables como El maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de cristal. No obstante, en 1999 se unió a las filas de la empresa del Ajusco debido a que la despidieron de Televisa "injustamente" tras perder su contrato de exclusividad.

En TV Azteca participó en proyectos como La vida en el espejo, El país de las mujeres y Las Malcriadas, luego emigró a la cadena Telemundo y en 2010 finalmente regresó a San Ángel con una espectacular actuación en el melodrama Para volver a amar, luego en 2015 participó en Que te perdone Dios, mientras que el año pasado estuvo trabajando en la novela ¿Te acuerdas de mí? y semanas atrás confirmó que trabajará en Cabo, la nueva producción de 'El Güero' Castro.

Rebecca, quien padeció cáncer de ovario hace varios años y actualmente se encuentra en recesión, dio una nueva entrevista al matutino de Las Estrellas en donde contó cuál es el secreto de su juventud y habló cómo nunca de su situación sentimental luego del duro divorcio que vivió con su primer esposo Alejandro Camacho. La reconocida intérprete perdió la pena y reconoció que ella ama salir con personas más jóvenes.

La mujer de 65 años confesó que ella siente como si estuviera en la plena juventud y admitió que el "colágeno" que le dan los hombres jóvenes con los que ha estado, la han ayudado bastante a tener esa vitalidad: "Yo me siento de 20 años, pero por supuesto que no es la realidad, así que las conversaciones se vuelven otras, tienes que acostumbrarte, pero cuando sales con alguien más joven es más difícil salir con alguien de tu misma edad, eso si lo puedo asegurar".

Hace unos meses 'La Jones' se había enfrentado al rumor de que era lesbiana, sin embargo, en una entrevista con Hoy lo negó tajantemente y aseguró que le "siguen gustando muchos los hombres". Entrando en temas más serios, la primera actriz se sinceró y recordó que el tratamiento de quimioterapia la deterioró físicamente, sin embargo, dijo que desde que venció el cáncer ella ya no se inyecta nada en la cara y que su perfecto cutis lo mantiene con otro tipo de colágeno.

Yo ya no me quise poner inyectables, yo sí soy más de 60 (años) y mucho más. Hace tiempo que no me pongo inyectables, y no porque no crea en ellos, porque creo que sí, precisamente después de esa edad, si no tienes cuidado, tu cara comienza a tomar una forma rara".