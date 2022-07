Alerta en el regional mexicano: En pleno concierto, amenazan a vocalista con una pistola

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, se ha hecho viral el momento de tensión que vivieron en un concierto Los Dos Carnales, agrupación de regional mexicano que recientemente se presentó en Michoacán donde un asistente amenazó al vocalista a quien además le mostró un arma de fuego, evento que detonó que el intérprete lo encarara arriesgando su integridad delante de cientos de asistentes.

De acuerdo con los primeros reportes, esta agrupación ofreció un concierto el pasado 25 de julio en el municipio de Ario de Rosales, ubicado en la entidad mencionada anteriormente y, mientras deleitaban a la audiencia con el tema La pregunta del millón, Poncho Quezada se acercó a uno de los asistentes quien consiguió ingresar un arma de fuego al recinto, misma que le mostró al vocalista provocando que éste reaccionara con enojo, al tiempo que argumentó, no tenerle miedo por tal amenaza

"Perame, perame... ¿por qué me enseñas la pistola, viejo? No me la enseñe viejo, no me va a asustar con eso compa, yo soy un hombre, viejo, esa madre es más valiente que nosotros o qué. Esa madre no es más valiente que yo, viejo. Póngase ver…", dice ante la audiencia.