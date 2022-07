El cine y la televisión lloran a una leyenda: Confirman la muerte del actor Bernard Cribbins

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Este jueves 28 de julio, medios de comunicación y fanáticos en general se sorprendieron con la noticia de la muerte del actor británico Bernard Cribbins quien ganara fama internacional luego de haber interpretado a 'Wilfred Mott' en la icónica serie Doctor Who; no obstante, hasta ahora se desconocen las causas de su deceso pues solo la familia reveló que había perdido la vida a los 93 años de edad.

Cabe destacar que su agente también reveló la muerte del histrión quien, pese a su avanzada edad había manifestado la intención de seguir activo sobre los escenarios, por lo cual se difundieron en redes sociales mensajes de pésame ya que era considerado uno de los más grades dentro del medio del espectáculo, no solo del cine y la televisión, sino también del teatro, sitio donde consagró su carrera y por lo que se consideró uno de los más importantes dentro de la industria del entretenimiento en Reino Unido.

"El amado actor Bernard Cribbins ha fallecido a los 93 años. Su carrera recorre siete décadas con trabajos tan diversos como 'The Railway Children' y 'Carry On', su exitosa canción de los 60 'Right Said Fred', o su narración en 'The Wombles’. Fue único, tipificando lo mejor de su generación. Todos los que tuvieron el placer de conocerlo y trabajar con él lo extrañaran mucho", destaca el comunicado.

Debido a su desenvolvimiento en diversos escenarios, en 2011 obtuvo el OBE por la Princesa Real, un galardón que se entrega solo a ciertas personalidades por parte de la Orden del Imperio Británico, motivo por el que le fue reconocido su servicios al drama, motivo por el que el actor recalcó que seguiría activo en cualquier ámbito del entretenimiento y aseguró que no se retiraría ni siquiera por su edad, lo cual le valió aún más reconocimiento pues demostraba el inmenso amor que le tuvo a su carrera.

Su llegada al cine fue a la edad de 13 años, pues manifestó a su familia ya no querer seguir yendo a la escuela, por lo que pronto se integró como asistente de director de escena, un trabajo que le permitió acercarse al teatro y con ello, despertar la pasión por esta profesión. Pronto comenzó a tener presencia en diversas obras pues su facilidad de narrar cuentos convenció al público infantil al ser parte de la obra The Wombles; sin embargo, no era la única destreza que poseía ya que su carisma también se ganó otros escenarios que pronto lo convirtieron en una leyenda.

Será en los siguientes días cuando la familia y el agente del actor revelen cómo serán los servicié funerarios, así como el sitio donde descansarán sus restos, motivo por el que también se espera haya un comunicado oficial que permita al público conocer cuáles fueron las causas de su deceso pues si bien era un hombre de avanzada edad, no se tenía registro de alguna enfermedad crónica que lo llevara a presentar afectaciones de gravedad.

