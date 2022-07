¿Envidia? Nodal había adelantado que el tema de 'Wakanda Forever' era para él y no para Santa Fe Klan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Marvel Studios dio hace unos días una sorpresa que ha tenido a los fanáticos muy emocionados, en especial a los mexicanos pues se reveló el adelanto de la cinta Black Panther: Wakanda Forever, la cual no solo mostró que los actores mexicanos Mabel Cadena, Tenoch Huerta y Josue Maychi serían parte del elenco, sino que además se difundió el tema oficial de esta nueva entrega el cual es interpretado por Ángel Quezada, músico que más comúnmente es conocido como Santa Fe Klan.

Aunque la canción denominada Soy fue bien recibida por la audiencia y acumula más de 84 mil 'me gusta' en la plataforma YouTube, una nueva polémica ha surgido y es que fanáticos del cantautor mexicano Christian Nodal han viralizado un video donde el intérprete de temas como Botella tras botella o De los besos que te di aseguraba que él estaba encargado de musicalizar la película, algo que al parecer no se concretó y el elegido fue el originario de Guanajuato.

"Quiero agregar que voy a hacer la musicalización de Black Panther ¡ehhhh!", se escucha decir al originario de Sonora.

Las declaraciones de Nodal se hicieron el pasado 8 de abril durante una transmisión en vivo y, si bien no está claro si su música estará en otros fragmentos de la cinta, algunos usuarios han señalado que el hecho que el proyecto se le haya venido a bajo es porque terminó por lanzar un spoiler, lo cual pudo haber disgustado a Marvel y por ende, terminaron por darle las gracias para reclutar a Santa Fe Klan, mientras que otros aseguran que debido a la carga de trabajo, el originario de Caborca optó por enfocarse en su nuevo disco y con ello, tener algo de tiempo libre para disfrutar de su nueva pareja.

Lo cierto es que el cantante o si equipo de trabajo no han revelado nada sobre si la musicalización para Marvel se concretó o no o incluso, si se escuche algo de su música en el siguiente adelanto, pues el trailer es solo el primer vistazo de la segunda cinta que llegará a los complejos cinematográficos el próximo 11 de noviembre del presente año para después seguirse disfrutando a través e la plataforma de streaming Disney Plus.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna