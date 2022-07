A medio año del fallecimiento de Verdaguer, Amanda Miguel presume tremenda sonrisa con este 'hombre'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 27 de enero, el mundo de la música recibió un duro golpe, después de que el afamado cantante de origen argentino, Diego Verdaguer, perdiera la vida luego de padecer diversas complicaciones causadas por el Covid-19. A medio año de esta dolorosa situación, quien fuera su esposa durante 40 años, Amanda Miguel, se deja ver sonriente con este 'encantador' hombre , mismo que la acompañará para su próxima gira.

Como muchos sabrán, este 2022 había sido planeado de manera diferente por la pareja de cantantes, quienes tenían programadas una serie de conciertos en distintos lugares; sin embargo, luego del fallecimiento del intérprete de 'Volveré', los planes cambiaron y Amanda Miguel tuvo que armarse de valor para volver a subir al escenario, tras ser invitada a una presentación de Gloria Trevi, el pasado mes de marzo.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer cuando eran jóvenes

Después de vivir su luto correspondiente, la intérprete de 'Así no te amará jamás', 'Ámame una vez más', 'Hagamos un trato', 'No me vas a olvidar', 'Mi buen corazón' y 'Hagamos un trato' brindó una entrevista para Televisa Espectáculos, en días recientes, donde reveló que, estos seis meses sin Verdaguer han sido sumamente tristes, asegurando que lo único que le da fuerzas para volver a los escenarios es saber que Diego era su fan número uno y en honor a él es por lo que retomó su carrera.

Triste y no pasa la tristeza, la verdad no pasa. El extrañarlo tampoco se acaba; lo extraño mucho físicamente, sin embargo lo siento muy cerca de mí todo el tiempo y me dice: 'No llores. No estés triste'. Pero bueno la vida sigue, la vida continúa y él siempre fue mi más grande fan y mi manera de honrarlo es seguir fuerte, como él me quisiera ver", declaró la cantante

Amanda Miguel revela que está triste por la muerte de Diego Verdaguer

Sí bien, la pérdida de su esposo representa un hecho desgarrador en su vida, Amanda Miguel se dejó ver sonriendo con su nieto Lucca, hijo de Ana Victoria; ambos serán quienes acompañen a la cantante en su nueva gira de conciertos e incluso reveló que está feliz de comenzar el show, donde el pequeño la está ayudando a practicar todos los éxitos que tienen preparados para dicho espectáculo, hecho que dejó saber a través de su cuenta oficial de Twitter, horas después de que el portal de San Ángel publicará su entrevista.

No sólo Ana Victoria y yo estamos felices por comenzar con los shows, también Lucca, ya está practicando todos los éxitos que cantaremos

Amanda Miguel presume a su nieto, Lucca

