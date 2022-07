Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy 28 de julio 2022: ¿Cuáles son las predicciones del día?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más, es clave que consultes tu horóscopo de hoy, jueves 28 de julio del 2022, compartido por la pitonisa más famosa de México, Mhoni Vidente. En estos, encontrarás las predicciones del día que te ayudarán a tener éxito en todas tus actividades. ¡Toma nota!

Aries

Es posible que tengas ganas de salir al campo para recargar energías. Todo marchará bien si te organizas con un amigo o con familiares. Recuerda ahorrar evitando gastos 'hormiga'.

Tauro

Quizá estás algo sensible porque en tu casa no hay suficiente apoyo a tus proyectos profesionales. No necesitas eso para empezar a a luchas por tus sueños. Cree en ti por encima de todas las cosas.

Géminis

Ten cuidado con lo que hablas de terceras personas, en especial sobre temas de amor. Si tu jefe pide un favor, te conviene hacerlo para demostrar tu talento y fidelidad. Pasarás una excelente tarde con un amigo.

Cáncer

Si estás soltero, estarás más compatible que nunca con el signo de Piscis y Sagitario. Recuerda tener cuidado con los celos. Las cartas dicen que llegarás lejos en temas laborales.

Leo

Tu mejor día de esta semana será el viernes 29 de julio, por lo que debes tener todo preparado para gozar, en especial si es por tu cumpleaños. Viene en camino amor verdadero para ti y una evolución en temas financieros.

Virgo

Es el momento del crecimiento laboral y en cuestiones de trabajo, así que todo lo que hagas traerá éxito. Eres muy especial con tus amigos, trata de ser menos exigente. Es momento de estudiar algo nuevo.

Libra

Entre más conocimientos tengas, podrás tener mayor creatividad. Los ángeles te protegen y señalan que este día cualquier deseo que tengas se cumplirá de forma casi inmediata. Confía en tu corazón

Escorpio

Ha sido una semana de mucho trabajo y esfuerzo, y debes continuar así si quieres alcanzar el éxito. Este jueves se recomienda que vistas de azul para que atraigas la abundancia. Compatibilidad con Aries.

Sagitario

Cuidado en cuestiones legales; debes poner mucha atención en lo que firmas, especialmente si es algo relacionado con dinero. Viene una noticia alegre: una persona del pasado que extrañabas, vuelve.

Capricornio

Siempre que tengas un problema grave debes respirar profundamente. No tengas miedo a conocer gente de poder, esta te ayudará a crecer en el plano profesional. Viene un compromiso amoroso.

Acuario

Es momento de tomar rayos de sol. Busca ir a la playa para que puedas curar tu alma de cualquier malestar físico que te atormente en estos días. Es momento de pasar más tiempo contigo mismo.

Piscis

Este jueves 28 de julio es clave que te vistas de color plateado para cortar las energías negativas. Tus números mágicos serán 14 y 20. Trata de soltar todo lo que no se suma y te causa malestares. Confía en ti.

Fuente: Tribuna