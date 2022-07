Palazuelos sí arremetió contra Andrés García; la esposa del actor da detalles sobre el pleito

Ciudad de México.- La pelea entre el actor Andrés Garcia y Roberto Palazuelos parece no tener fin, pues mientras el actor de 81 años de edad tiene que lidiar con los síntomas de la cirrosis, enfermedad que le fue detectada en abril del presente año, ahora han salido a la luz las amenazas que el denominado 'Diamante Negro' le ha hecho, mimas que no eran de manera directa sino a través de terceros, acciones que fueron confirmadas por Margarita Portillo, esposa del protagonista de la cita Pedro Navaja.

En entrevista, la antes mencionada explicó que Palazuelos ha estado amenazando al actor, con que había tenido una amistad muy entrañable, con dejarlo en la calle, todo en el marco en que ambos se distanciaron por las declaraciones que el 'Diamante Negro' hizo en referencia a las propiedades que García le dejó en su testamento, las cuales él consideró de poco valor comparadas con las suyas orillando a ambos a dejar de hablarse, al tiempo que se ha dicho, el nombre del actor sigue figurando en el testamento de quien fuera considerado uno de los galanes más cotizados del séptimo arte.

Foto: Radio Fórmula

Tras detallar cómo es que comenzó el pleito entre ambos, Portillo manifestó que Palazuelos ha estado haciendo llamadas al hijo de ésta donde le pide dar recados a Andrés García, mismos que van acompañados de amenazas donde asegura que lo va a estar perjudicando hasta hacer que "se muera de hambre", por lo que la esposa de Andrés García aseguró que el actor hizo que se le cayera un negocio al histrión, declaraciones que de inmediato colocaron a ambos en tendencia pues recientemente Roberto Palazuelos declaró que no tenía problemas con su examigo y por ende, no aceptaba el duelo a muerte al que lo había retado.

Al aclarar de qué iban estas amenazas o si sentían que Palazuelos había sido más directo en atentar contra su integridad, Margarita Portillo insistió que no son amenazas de muerte como tal, sino que solo son recados donde ha insistido en que la muerte sería al dejarlo en la calle, sin tener nada que comer aunque sí hizo énfasis en que de manera pública, el actor de 55 años de edad nunca ha hablado mal de su esposo o incluso, ha tratado de acabar con la reputación que tiene.

Foto: Grupo Imagen

"Sí pasó un año Andrés diciendo 'no, jugando a no le voy a dar publicidad', y Beto jugando al buenito, porque efectivamente, los comentarios de las personas del público dicen 'yo nunca he oído que Roberto Palazuelos hable mal de Andrés', pues no, porque cuida mucho su imagen. Yo he querido mucho a Roberto, muchísimo, porque tenemos una amistad de muchos años, pero no tenía razón, porque fue una lucha de egos, porque aparte lo que estaba diciendo con respecto al testamento no era verdad", aseguró.