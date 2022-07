Se desfiguró: Tras perder exclusividad en Televisa, ejecutivos corren y vetan a villana de novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que una famosa conductora y actriz, quien desde hace años perdió su contrato de exclusividad en Televisa, se encuentra desempleada debido a que los ejecutivos de un importante canal la sacaron de un proyecto y además la vetaron de la empresa. Se trata de la guapísima Mariana Seoane, a quien presuntamente le cerraron las puertas en Telemundo por problemática.

La también cantante inició su carrera en la empresa de San Ángel cuando apareció en la telenovela Retrato de familia en 1995 y luego actuó en producciones como Amor gitano, Atrévete a olvidarme, Tormenta en el paraíso, Por ella soy Eva y La Tempestad. Sin embargo, hace unos años acabó vetada de Televisa porque los traicionó y se fue a trabajar a Telemundo aún cuando tenía un contrato vigente con ellos.

Seoane, quien en el final de Tormenta en el paraíso su personaje acabó desfigurada en un hospital, posteriormente volvió a México y aclaró que ella no traicionó a nadie pues jamás contó con exclusividad en Televisa. En el 2020 regresó al canal para participar en el reality ¿Quién es la máscara? y fue la primera eliminada de la temporada, por lo que de inmediato surgió el rumor de que los ejecutivos solamente la llamaron para humillarla y luego volverla a botar.

Durante este 2022 la intérprete de 46 años regresó a Telemundo como juez del reality Así se baila, sin embargo, ahora tendría las puertas cerradas en esa empresa pues los ejecutivos la corrieron por problemática. Un supuesto trabajador del canal dio una entrevista a la revista TVNotas en donde contó que la llamada 'Niña Buena' ya no volverá a trabajar con ellos porque "se portó insoportable" en las grabaciones de su último proyecto.

Según esta persona, Mariana participaría en la primera temporada del reality Top Chef VIP, sin embargo, tuvo actitudes de diva, perdió el piso y los ejecutivos decidieron despedirla y vetarla de Telemundo. Presuntamente hubo un contagio masivo de Covid-19 entre los participantes y la cantante mexicana fue la única que se puso furiosa con la producción y hasta los abría amenazado por poner en riesgo su salud:

Ella se puso insoportable, habló con los directores del canal y les gritó 'no saben quién soy yo, si me pasa algo, no saben con quién se meten'", habría vociferado la actriz.

Luego de este problema, los altos mandos de Telemundo habría decidido despedir a 'La Seoane' de Top Chef VIP aunque ya habían grabado los promos y entradilla del proyecto: "Optaron por sacarla, en sí por loca, soberbia, caprichosa, se quedó sin trabajo", dijo el informante. Presuntamente no habrá marcha atrás y la guapísima intérprete no volverá a la empresa porque los productores no quieren tener en sus proyectos a personas conflictivas como ella.

