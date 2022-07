Shakira se aleja de Piqué y se refugia en México con sus hijos; así fueron sus vacaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica parece no dejar en paz a Shakira pues, luego del anuncio donde confirmó su separación del jugador del Barcelona, Gerard Piqué, ahora se reveló que irá a juicio en España para ahondar en los temas fiscales que la persiguen, situaciones que orillaron a la cantante a buscar un refugio y eligió las playas de México para disfrutar de un momento de esparcimiento al lado de sus hijos Sasha y Milán quienes también gozaron del sol y la arena de Los Cabos.

A través de las redes sociales se han viralizado las imágenes de la intérprete de temas como Te Felicito, Antología o Suerte donde tanto ella como los hijos que tuvo con el futbolista gozan de este paradisiaco destino turístico; incluso, ella se mostró con un semblante muy sonriente, el cual no se le había visto fuera de cámaras desde la confirmación de su separación, pues cabe resaltar que actualmente la originaria de Barranquilla, Colombia, funge como juez del programa Dancing with myself de la cadena NBC donde ha tenido que mostrarse muy carismática.

En las imágenes, también se ha mostrado a la cantante utilizar un traje de baño de diseño exclusivo, pues se trata de la prenda que ella misma posteó en 2020 y de la que dijo, había sido diseñado por ella misma y plasmado a la realidad gracias a la colaboración de Bego de quien dijo, es una amiga muy cercana a la cantante; sin embargo, esta prensa luce con un extra y es que Shakira le añadió una falda lisa que hace pensar se trata de un traje de baño completo y no de uno conformado por dos piezas.

“Este es un nuevo traje de baño que diseñé y mi amiga Bego realizó ¡Siempre crearé mi propio traje para el verano!”, escribió la cantante en Instagram al mostrar la pieza original.

Al momento, la cantante no ha dicho nada referente a su estancia en México, pues dichas imágenes fueron captadas por paparazzis y esto evita conocer si piensa pasar más tiempo en nuestro país, pues hay que resaltar, no solo tiene que estar grabado en Los Ángeles el programa antes mencionado, sino que además deberá retornar a Estados Unidos pues se dijo, tiene planes de mudarse de manera definitiva a Miami donde buscará comenzar con una nueva vida alejada de quien fuera su pareja por más de 12 años.

A pesar de sus planes, Shakira deberá regresar a España no solo para continuar con el proceso de custodia de sus dos hijos, sino que también comenzará con el proceso en su contra pues rechazó el acuerdo que le ofreció la Fiscalía de España donde se le dio la oportunidad de evitar ser juzgada por diversos delitos contra Hacienda, por lo que será delante de los jueces donde demuestre su inocencia y con ello, deseche los señalamientos de evasión de impuestos.

