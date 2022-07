Shock en Televisa: Tras ser detenida en el extranjero; conductora denuncia que su casa fue robada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles 27 de julio se informó que la casa donde reside el portero del Club América, Óscar Francisco Jiménez habría sido robada por un grupo de criminales que ingresaron al sitio ubicado en la alcaldía Coyoacán y se llevaron una fuerte cantidad de dinero, además de diversos artículos de valor, todo en el marco en que el equipo de Coapa disputó un enfrentamiento amistoso contra el Real Madrid en Estados Unidos y por el que el jugador encargado de proteger el arco de 'Las Águilas' había tenido que estar ausente, evento que sacudió a la opinión pública pues se informó, este sitio es propiedad del director técnico de Tigres, Miguel 'El Piojo' Herrera.

Foto: Twitter @c4jimenez

De acuerdo con los primeros reportes, el jugador renta el domicilio del exdirector técnico del América y tras el reporte de robo, elementos de la Fiscalía Capitalina se dieron a la tarea de investigar los hechos, pues se desconocía si algún familiar o persona encargada de trabajar en el sitio había sido testigo del crimen. Sin embargo, con el pasar de las horas la información se fue esclareciendo al grado de involucrar a la conductora y actriz de Televisa, Mariana Echeverría quien manifestó, el inmueble es de ella y por ende, ella resultó afectada.

A través de las redes sociales, la conductora quien ganó fama tras ser parte del elenco de Me Caigo de Risa, informó con un comunicado de prensa que tanto ella como su familia, este caso el portero del América con el que está casada desde hace más de dos años, fueron víctimas de robo y ambos no rentan la supuesta propiedad de Miguel Herrera, sino que se trata de su domicilio particular de la que los criminales sustrajeron una caja fuerte; no obstante, aclaró que la pareja no estaba al momento de los hechos pero no por ello no se había presentado una denuncia ante las autoridades.

"En días pasados encontrándome fuera de la Ciudad de México, tuve el infortunio de que ladrones ingresaran a mi casa y robaran diversos objetos, situación por la que me vi obligada a regresar a la Ciudad de México e iniciar todos los trámites ante el ministerio público y las autoridades competentes (…) Me permito aclararles que este robo fue realizado en el domicilio donde estamos rentando y no es propiedad del señor Miguel Herrera, tal como en diversos medios se ha difundido", escribió.

Instagram @marianaecheve

Cabe destacar que el único motivo por el que la presentadora rompió el silencio fue debido a que aclaró los rumores sobre el director técnico del club Tigres, por lo que apuntó que a modo de no entorpecer con las investigaciones, no daría declaraciones al respecto, sino que será hasta que las autoridades muestren un avance que ella abordaría esta situación que le suma polémica a su carrera y vida profesional pues durante sus vacaciones en Marruecos, también se vio involucrada en problemas con las autoridades.

"Ante este hecho y a fin de no obstruir las investigaciones que las autoridades están realizando, tengo el acuerdo de abstenerme de entrevistas. Tan pronto esta situación concluya de inmediato reanudaré mi contacto con ustedes", dicta la misma.

Instagram @marianaecheve

Esta no es la primera vez que Mariana Echeverría se ve involucrada en temas relacionados con la justicia, pues mediante las redes sociales publicó en mayo del presente año que durante sus vacaciones por Marruecos, tanto ella como el portero del América habían sido detenidos por viajar a exceso de velocidad, aunque argumentó que la unidad en la que ambos viajaban estaba a solo 80 kilómetros por hora.

Pese a la mala experiencia, la conductora y su esposo pudieron seguir disfrutando del Medio Oriente y retornaron a México para continuar con los asuntos laborales; sin embargo, un nuevo capítulo la mantiene en tendencia pues ni siquiera las autoridades capitalinas han revelado si se tenga alguna imagen de los responsables del robo ocurrido hace unos días o bien, si se tiene algún avance en las investigaciones.

Instagram @marianaecheve

Fuente: Tribuna