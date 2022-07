Thalía lleva reto de TikTok demasiado lejos; agrediría a jugador de afamado equipo de baseball

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La afamada exTimbiriche, Thalía, paralizó a sus 19.6 millones de seguidores en Instagram, después de publicar un video con su reto, Marimar Challenge, el cual pudo haber llegado un poco lejos, después de que agredió a un jugador de un afamado equipo de baseball de Estados Unidos.. ¿Quieres enterarte de todos los detalles? Entonces, no dejes de leer las próximas líneas.

Como muchos sabrán, desde hace una semana la hermana de Laura Zapata compartió un video en el que aparecía interpretando el tema de Marimar, telenovela de Televisa en la que participó hace 28 años, misma que fue la primera producción en la que participó Verónica Pimstein. Sí bien, el reto no tiene nada que ver con el melodrama, varios famosos lo han replicado, tal es el caso de Anette Cuburu, de TV Azteca y hasta el mismísimo Eugenio Derbez, quien terminó arrojando a Alessandra Rosaldo a una alberca.

Para quienes no lo sepan, el Marimar Challenge consta de que una persona aparece bailando el tema, anteriormente mencionado, en cámara, para que, cuando suene el icónico grito de Thalía, terminen por hacer una broma inesperada a un segundo involucrado, quien presumiblemente no se espera lo que le va a ocurrir, tal fue el caso de la travesura realizada por la esposa de Tommy Mottola con un jugador de los Mets.

Thalía a partido de los Mets

Créditos: Instagram @thalia

En el clip, se puede ver que Thalía arribó al vestuario del equipo, para presuntamente tomarse una selfie con ellos. Parte de los deportistas, se acomodan junto a la intérprete de 'Arrasando' y 'No me enseñaste', cuando de pronto ésta toma el cabello de uno de los jugadores y lo jala hacía atrás, para finalmente, salir corriendo de la escena. Sí bien, parece que su víctima no se molestó, sí que se sorprendió por la travesura de la cantante; todo esto ocurrió mientras los presentes estallaban entre risas.

Ayer la costeñita hizo de las suyas con los Mets", declaró la cantante

Thalía jala el cabello de jugador de los Mets

Créditos: Instagram @thalia

Cabe señalar que se desconoce sí los jugadores eran conscientes de la broma que Thalía les tenía preparada; sin embargo, esto no evitó que sus millones de seguidores se rieran por la travesura que la cantante le hizo al incauto jugador... Ahora solo queda esperar cuantos más famosos se unirán al 'challenge' de la protagonista de Rosalinda, María Mercedes y Quinceañera.

Fuentes: Tribuna, Instagram @thalia