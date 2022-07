Tras tener una relación con Adela Noriega, galán de Televisa hará contenido para adultos

Ciudad de México.- En años recientes, la idea de ganar dinero a través de la creación de contenido se volvió algo por demás atractivo para muchas personas que comenzaron a incursionar en plataformas como YouTube y es que, ¿a quién le viene mal un poco de ingresos extra? Para nadie es secreto que, tras la pandemia, mucha gente dio un paso más allá y comenzó a publicar en TikTok, mientras que los más arriesgados se fueron para OnlyFans, sitio donde celebridades como la modelo gem101 han presumido generar hasta 29 millones de dólares al año.

En este contexto, algunos famosos mexicanos se han visto tentados a dar el salto de los foros de televisión a la plataforma anteriormente mencionada, tal es le caso de Ninel Conde, quien en febrero anunció que lanzaría su propia cuenta de contenido para adultos; sin embargo, el caso más reciente es el de un galán que anduvo con guapas actrices de San Ángel, en la ficción. Se trata de el venezolano Fernando Carillo, quien es principalmente conocido por protagonizar María Isabel, junto a Adela Noriega o Rosalinda con Thalía.

Recientemente, el famoso sacudió a los conductores de Imagen TV durante una entrevista, donde reveló que su esposa, la veinteañera, María Gabriela Rodríguez, lo había animado a participar en la curiosa aplicación, asegurando que la joven, lo había apoyado a hacer cosas más arriesgadas e íntimas y de paso agradeciéndole porque lo ayudó a cambiar de manera radical su vida, sobre todo después de que ambos se convirtieron en los padres del pequeño Milo.

Mi esposa ha sido la primera en apoyarme, ha estado ahí en el detrás de cámaras, me ha incitado a hacer cosas más arriesgadas, más locochonas, o más íntimas, así que me siento muy apoyado por ella, no nada más en esto, sino en todo desde que la conocí y desde que nació Milo mi vida de verdad ha cambiado drásticamente, positivamente y, qué bueno que tengo su apoyo y toda su confianza", aseguró frente a las cámaras de ' Sale el Sol '

Fernando Carrillo y María Gabriela Rodríguez

Sin embargo, su esposa no fue la única que le dijo que incursionará en OnlyFans, ya que, sus representantes también lo animaron a dejar de lado el pudor y a dar el salto hacía las "nuevas generaciones", por otro lado, Fernando reveló que la plataforma no era como muchos la pintaban, ya que, si bien hay varios creadores de contenido para adultos, también hay quienes dan clases o utilizan este medio para promocionar la música que ellos mismos producen, por lo que podría decirse que hay de todo.

Me convenció mi socio Rolando, Paco Haro y otros productores increíbles de Los Ángeles, con Ronaldo tengo una relación de 15 años, de unos estudios magníficos, y me llamó después de 15 años y me dijo ‘Fer hay que subirse al tren de lo que está pasando hoy, del mundo, de las nuevas generaciones, de los nuevos medios de expresión, de comunicación’, y pues la verdad que yo tenía un concepto equivocado de lo que era Only Fans, yo pensaba que era algo pornográfico y pues nada