Tras varias semanas, Niurka y Juan Vidal se reencuentran; le presumen su amor a Cynthia Klitbob

Mérida, Yucatán.- Sí algo trascendió a las cámaras del reality show de La Casa de los Famosos, a la realidad, fue la relación de Niurka Marcos con Juan Vidal, misma que ni bien comenzó estuvo rodeada de escándalo, principalmente por los apasionados besos que la pareja se llegó a dar en su momento frente a las cámaras del concurso de Telemundo; posteriormente, ambos dieron de qué hablar cuando la denominada 'Mujer Escándalo' arremetió en contra de su nueva pareja porque éste no la buscó en cuanto fue expulsado.

En el medio de todo esto, se cocinó un nuevo conflicto y es que, Cynthia Klitbo, quien llegó a ser pareja del dominicano terminó en medio de un pleito con Niurka, luego de que la primera le advirtiera sobre las presuntas malas costumbres del actor. Tras toda esta situación, la pareja logró tener su feliz reunión en la casa de la cubana, luego de que Vidal entró, la vedette se le lanzó en brazos y le dio tremendo beso.

Fotografía de Cynthia Klitbo

Pese a que Juan recalcó lo cansado que se encontraba de viajar hasta Mérida, la expareja de Juan Osorio continuó grabando un video en vivo para sus fans de Instagram, en donde mostraba la cálida bienvenida que le dio a su pareja, mismo que en todo momento estuvo insinuando que quería dirigirse al dormitorio de la actriz de Salomé. Niurka le mostró que le habían enviado dos tipos de lasaña, para su deleite.

Posteriormente, la actriz de Velo de Novia le envió un pequeño mensaje a Cynthia Klitbo afirmando que habría sido la actriz de Teresa y villana de El Privilegio de Amar, quien habría iniciado el conflicto con Juan Vidal, motivo por el que el mismo histrión se encerró tras salir del reality show y por el que no fue a reencontrarse con Niurka en la Ciudad de México, al tiempo en el que mostraban cuán felices son luego de su tan esperada encuentro. Cabe señalar que los miles de seguidores de la bailarina celebraron este regreso de la pareja más querida de la Casa de los Famosos.

Así es fue el feliz reencuentro de Niurka y Juan Vidal

Créditos: Instagram @niurka

Fueron las reacciones de la gente, la ardidez lo que provocó que Juan se encerrará, se encapsulará y por eso fue que no me recibió. Estaba aterrado. Porque cuando una persona enfrenta un escándalo por primera vez, que bueno... fue un escándalo que le provocó Cynthia Klitbo en su imagen, en su carrera, en su vida por primera vez por 45 años es demasiado fuerte (...) Toda su familia estaba sufriendo lo que hizo Cynthia y a mí me tocó sumarme y hacer equipo con todos ellos, y callar", declaró Niurka