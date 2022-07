Adiós TV Azteca: Tras 4 años en 'VLA' y duro despido, polémico conductor debuta en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien trabajó por 4 años en el matutino Venga la Alegría y luego renunció para irse a la competencia, dará un fuerte golpe al rating de TV Azteca debido a que la mañana de este viernes 29 de julio hará su debut en Televisa, donde fue invitado a ser parte del elenco del programa Hoy. Se trata del controversial Carlos Arenas, quien actualmente no tiene contrato en ninguna televisora.

Como se recordará, hace unas semanas el también modelo mexicano perdió su trabajo en el programa Sale el Sol de forma repentina luego de haber llegado al elenco cuando este proyecto recién comenzó. Él no fue el único despedido y su tocayo Carlos Quirarte también se sumó a las bajas de Imagen TV y según declaró, les avisaron de pronto que ya no estaban contemplados para seguir en la emisión pero jamás les dieron una razón concreta.

Tras quedar fuera del canal, hace unas semanas el periodista Álex Kaffie reportó que Arenas podría regresar a la empresa del Ajusco ya que presuntamente él y el productor Andrés Tovar, quien antes producía Sale el Sol, estaban a punto de ofrecerles un proyecto a los ejecutivos de la televisora: "Me entero que Carlos Arenas grabará el piloto (programa muestra) de algo que le será ofrecido a TV Azteca. El piloto en cuestión va a ser producido por Andrés Tovar y, repito, se le ofrecerá a la televisora del Ajusco", informó el columnista.

Como se recordará, el presentador de 44 años saltó a la fama gracias a TV Azteca, donde trabajó participando en programas como Hit M3, Ya Cayó y Renovado, además de que fungió como conductor estelar del reality La Academia Kids pero sin duda alguna su mayor éxito fue haber formado parte del elenco de Venga la Alegría, donde hizo equipo con Tania Rincón, Mauricio Mancera, Sergio Sepúlveda, Vanessa Claudio, entre otros.

Con estas dos últimas personas Arenas no acabó en buenos términos, pues la guapísima puertorriqueña fue su exnovia y desde que terminaron siempre ha declarado que su relación con él no es nada grata de recordar pues hubo celos y toxicidad. Mientras que el propio conductor ha señalado que 'Serge' es una persona con la que no volvería a trabajar porque es "prepotente" y además recibió malos tratos de su parte.

Es que es una persona mala persona, trata mal a la gente, es prepotente, lo digo en serio", declaró Arenas una vez en Sale el Sol.

Al parecer Carlos no concretó su regreso a TV Azteca debido a que desde hace varias horas la producción del matutino de Las Estrellas presumió por todo lo alto que este viernes lo tendrían en el foro como conductor invitado. Este es el primer acercamiento que tiene el famoso mexicano con Televisa, por lo cual es posible que más adelante se le vea en otros proyectos de la empresa que le hace la competencia al Ajusco.

Carlos Arena llega a 'Hoy'

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy