¿Estaba borracho o no sabe cantar? Esto dijo Diego Boneta tras recibir críticas

Ciudad de México.- Luego de haberse hecho viral en redes sociales tras haber sorprendido a los asistentes a un bar al interpretar temas de Luis Miguel y Frank Sinatra, el actor y cantante Diego Boneta respondió a las burlas que recibió pues hubo quienes afirmaron canta muy feo y en nada se parece a como se escuchaba en la serie de Netflix o los tracks que difundió a través de la plataforma Spotify.

Cabe destacar que la carrera del antes mencionado dio inicio tras su participación en el reality infantil Código F.A.M.A., el cual no ganó pero le dio protagonismo, por lo que tras varios proyectos, obtuvo el protagónico en la serie biográfica de Netflix sobre Luis Miguel, mismo que lo llevó a regrabar los temas más exitosos del denominado 'Sol' y por lo que, tras su interpretación en un bar, algunos argumentaron que se trataba de autotune.

En entrevista para diversos medios de comunicación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el novio de la actriz Renata Notni reconoció que, al estar en un bar y haber ingerido varios tequilas extra, su voz no era la más adecuada para cantar; sin embargo, dejó claro que fue un 'palomazo' que se dio al calor del momento y en nada se parece a la verdadera forma en la que interpreta.

A pesar de las críticas que recibió, no solo por su voz sino también porque hubo internautas que insistieron que ya se había quedado encasillado en el personaje de Luis Miguel, Boneta dijo de forma contundente que, ni se trató de un concierto y tampoco estaba atrapado en la piel del 'Sol', para ello, bastaba ver la nueva producción en la que participó denominada El padre de la novia y, si los usuarios seguían viendo a 'LuisMi', era claro que tenían la razón.

“No era un concierto, no era nada, se me hizo curioso porque no sacaron las otras canciones que sí me salieron bien y en cuanto al tema de Luis Miguel, son canciones que vengo escuchando toda la vida. A los 12 años canté ‘La chica del bikini azul’ y no voy a dejar de cantar y escuchar esas canciones”, apuntó.