Exconductor de 'Hoy' destroza a Humberto Zurita tras conocer su nuevo proyecto: ¡Todo un horror!

Ciudad de México.- Alrededor del medio día de este viernes, 29 de julio, un exconductor del afamado matutino de Televisa, Hoy, se le fue con todo a Humberto Zurita, protagonista de El Galán y actor de muchas otras producciones, ¿la razón? el histrión había sido seleccionado para dar vida a una importante figura del medio del espectáculo, hecho que provocó la molestia del periodista de espectáculo y no dudó en mostrar su descontento a través de su cuenta oficial de Instagram.

Resulta ser que, en días recientes, el actor de Cómo sobrevivir soltero, 100 días para enamorarnos, La querida del Centauro, Vivir a destiempo y La Reina del Sur, fue seleccionado para dar vida a Mauricio Garcés en la filmación del Hombre de tus Sueños, motivo por el que algunos portales publicaron cómo lucía el histrión caracterizado de Mi fantasma y yo, El Sátiro, Tres Perfectas Casadas , La Otra Mujer y Los Pecados del Mundo.

Fotografía de Mauricio Garcés

Sin embargo, la caracterización no pareció haber convencido del todo al implacable Maestro Gudinni, quien fue colaborador de Hoy en el año 2016, mismo que no tuvo piedad en emitir su descontento por la selección del casting, así como la caracterización de Zurita, asegurando que entre el actor y Garcés no existía el parecido más mínimo, sobre todo porque ninguno de los dos coinciden con las respectivas edades de cada uno.

Absurdo. No se parece en nada Humberto Zurita a Mauricio Garcés. Encima ya tiene años que no van con la edad de Garcés. ¡Todo un horror! Garcés murió a los 62 años y Zurita tiene casi 70. Imposible lograr una buena caracterización. Los años no le ayudan", declaró Gudinni

Gudinni arremete contra Humberto Zurita

Pese a las críticas, Humberto Zurita declaró, en una entrevista, lo orgulloso que se sentía de traer a la vida al icono del cine, Mauricio Garcés, afirmando que se ha entregado completamente al 'conquistador', haciendo especial énfasis en que se había encargado de estudiarlo, hecho que le sirvió para ver más allá del galán estereotipado que presentaba, calificándolo como una persona simpática, sensible y carismática. Por otro lado, el histrión le agradeció al gobierno, encargado de la producción del corto del Hombre de tus Sueños, por invitarlo, ya que, fue una gran oportunidad para conocer Tampico, estado del que era originario Garcés.

Es un orgullo, un privilegio poderlo interpretar, es uno de los grandes íconos del cine mexicano personalmente yo no sabía que era de Tampico y para mí fue una gran sorpresa lo he empezado a estudiar, era una persona muy sensible con un gran carisma, simpático, muy ingenioso, la verdad es que es un gran, gran ser humano y obviamente un gran artista de nuestro país, yo digo que uno de los representantes más importantes de México

Humberto Zurita en 'El Hombre de tus Sueños'

