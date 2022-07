A 9 meses del fallecimiento de Octavio Ocaña, Nerea Godínez hace preocupante confesión

Ciudad de México.- Este viernes, 29 de julio, el querido actor que alguna vez le dio vida a 'Benito Rivers' en el programa de comedia, Vecinos, cumplió 9 meses de haber fallecido, motivo por el que sus hermanas y su prometida, Nerea Godínez, lo recordaron a través de redes sociales; sin embargo, fue ésta última quien hizo algunas confesiones preocupantes, motivo por el que Bertha Ocaña, familiar del histrión respondió a la publicación de la joven.

El día 29 de octubre, actores como Adrián Uribe, Eduardo España y César Bono, fueron los primeros en revelar, por medio de sus cuentas de Twitter que uno de sus compañeros más queridos del medio, había perdido la vida en circunstancias que, incluso 9 meses después, continúan sin estar del todo claras. Por otro lado, la familia Pérez Ocaña y Nerea Godínez fueron quienes quedaron en el centro del ojo del huracán, mientras tenían que lidiar con la pérdida del histrión.

Tumba de Octavio Ocaña

Sí bien, Godínez, los padres y hermanas de la celebridad de Hermanos y Detectives, Lola, érase una vez, Te doy la vida y La Mexicana y el Güero, procuraron continuar con las investigaciones, a la vez que seguían con su vida, lo cierto es que ha resultado ser una labor titánica, hecho que sacó a la luz la propia Nerea, por medio de su publicación de Instagram, donde reveló que había perdido la capacidad de sentir, luego de todos estos meses.

9 meses y en este proceso vuelvo a sentir negación e ira... ¿Por qué tú?... ¿Por qué yo?... ¿Por qué nosotros?... Te necesito más que nunca, simplemente ya no siento nada, como si mi alma estuviera muerta, nada me emociona, nada me duele, nada me pone triste, como si me hubieran apagado. Solo sé que te amo y que eso nunca va a cambiar ni un poco