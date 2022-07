Sale del aire: Tras llegar a 'Hoy' y 'veto' en TV Azteca, Kristal Silva deja 'VLA' por fuerte razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Kristal Silva, quien tiene 4 años en las filas de TV Azteca, despertó la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que desde hace varios días dejó la conducción del programa Venga la Alegría, en medio de rumores de que la producción presuntamente la desprecia y prefiere darle más exposición a otras conductoras. ¿Es el adiós definitivo?

Como se sabe, la guapísima Kris empezó su carrera artística concursando en certámenes de belleza e hizo su su primera aparición en la televisión con Televisa. Hace varios años la originaria de Tamaulipas fue invitada especial del matutino Hoy, debido a que la invitaron a platicar sobre su participación en el concurso Miss Universo 2016 tras haber ganado la corona del entonces Nuestra Belleza México.

Posteriormente, la modelo de 30 años se incorporó a las filas de la empresa del Ajusco porque le dieron la oportunidad de debutar como conductora en el certamen Mexicana Universal y posteriormente uniéndose al elenco estelar del matutino Venga la Alegría. Primero llegó a esta emisión para reemplazar a las conductoras estelares en sus viajes y a finales de año la producción decidió dejarla de fijo.

Sin embargo, desde mediados de 2021 se ha estado manejando la versión de que los ejecutivos de TV Azteca no ven con buenos ojos a Silva e incluso surgió el rumor de que habrían interpuesto un veto en su contra. De acuerdo con información de Álex Kaffie, los altos mandos de esta empresa no quieren verla brillar por encima de otras conductoras como Cynthia Rodríguez o Laura G y por ello la siguen relegando y no le dan muchas oportunidades a cuadro.

Debido a esta situación y que Kristal no se ha podido ganar la titularidad de VLA, todos sus admiradores y fans estaban muy desconcertados por no verla a cuadro durante los últimos dos días. Ni ayer jueves ni esta mañana de viernes 29 de julio la tamaulipeca estuvo trabajando en el programa, cuyos titulares son Laura G, Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda, Horacio Villalobos, 'El Capi' Pérez, entre otros.

Kristal se ausenta de 'VLA'

Sin embargo, está más que confirmado que la exparticipante del reality Survivor México no quedó fuera del matutino del Canal Azteca Uno y en realidad no ha asistido a trabajar ya que se encuentra de vacaciones. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Kris no ha parado de presumir que por fin cumplió su sueño de visitar Colombia y ha presumido ya las primeras fotos de este viaje, en el que está acompañada por varios amigos y por supuesto, también su esposo Luis Ángel Garza.

Kristal Silva viajó a Colombia

