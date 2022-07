Se desfiguró: Tras dejar TV Azteca y desaparecer 18 años, actriz llega a 'Hoy' y confirma su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien inició su carrera en TV Azteca y lleva al menos 18 años desaparecida de Televisa, reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista y confirmó su retiro de las telenovelas. Se trata de la guapísima uruguaya Bárbara Mori, quien desde hace tiempo decidió abandonar su carrera en la pantalla chica para enfocarse en el cine y actualmente en proyectos de streaming.

La también modelo y productora hizo su debut en los melodramas en los 90's cuando formaba parte de las filas de la empresa del Ajusco, donde actuó en Tric-Trac, Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul tequila y Súbete a mi moto. En 2004 la exesposa de Sergio Mayer firmó su primer contrato para trabajar en la televisora de San Ángel con la exitosa novela Rubí del productor José Alberto 'El Güero' Castro.

En el gran final de esta historia, la interesada 'Rubí' acabó 'en la ruina y desfigurada' y es considerado como uno de los desenlaces de telenovelas más impactantes. Luego de culminar con las grabaciones del proyecto, Mori se retiró por completo de la televisión, en medio de rumores que apuntaban a que los ejecutivos de TV Azteca la habían vetado por traicionarlos uniéndose a la televisora de la competencia.

Durante los últimos años la estrella nacida en Montevideo se ha dedicado ha hacerse de un nombre en el séptimo arte y ha tenido la oportunidad de aparecer en películas como Viento en contra (2011), Cantinflas (2014), Treintona, soltera y fantástica (2016), El complot mongol (2018) y Tu eres mi problema (2021). Además ha hecho teatro, series y también ha sido imagen para importantes campañas comerciales.

Hace un par de días, Mori fue captada en la develación de la placa de fin de temporada de la puesta en escena 7 años y en su encuentro con la prensa por fin confesó la razón por la que tiene al menos 18 años sin actuar en los melodramas. En primer lugar la actriz de 44 años mencionó que le encantaría volver a pisar los escenarios del teatro, pues su última obra fue El coleccionista hace más de una década.

Me gustaría, hace muchísimo no hago teatro, pero ahorita estamos haciendo otros proyectos", indicó.

Posteriormente, Bárbara explicó que el principal motivo por el que no ha vuelto a realizar ninguna novela es porque los proyectos que le han ofrecido no le han parecido atractivos y ella prefiere esperar hasta que una historia verdaderamente la motive a regresar: "Telenovela no sé, estoy preparando una serie... las historias que me han ofrecido hasta ahorita no me atraen", confesó la uruguaya ante los reporteros del matutino de Las Estrellas.

Fuente: Tribuna