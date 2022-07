Se volvió mujer: Tras unirse a Televisa, galán de novelas deja TV Azteca y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido y querido galán de novelas, quien en los últimos años estuvo trabajando con Televisa y hace poco sorprendió al volverse mujer, confirmó que deja importante programa de TV Azteca y ya se especula quién será su reemplazo. Se trata del también cantante Yahir, quien anunció en días pasados que no estará en la conducción de La Academia 20 años el sábado porque tiene otros asuntos de trabajo.

El originario de Hermosillo, Sonora, saltó a la fama gracias a la televisora del Ajusco hace dos décadas cuando participó en La Academia. Los ejecutivos del canal no solo impulsaron su carrera como cantante sino también como actor y es que de inmediato le abrieron las puertas para que participara en melodramas como Enamórate, Soñarás, Bellezas indomables, Quiéreme tonto, por mencionar algunos.

Fuente: Instagram @yahirmusic

En 2017 Yahir dio el gran salto y se unió a la televisora de la competencia, Televisa, para hacer una aparición especial en la novela Mi marido tiene familia y además se convirtió en uno de los invitados consentidos del programa Hoy. Luego durante 2019 el intérprete de éxitos como La Locura regresó a TV Azteca para ser coach de dos temporadas de La Voz México al lado de Ricardo Montaner, Belinda y más artistas.

Pero en 2020 finalmente se reintegró a la televisora de San Ángel para ser parte del melodrama La Desalmada, protagonizado por José Ron y Livia Brito. Además de que a inicios de este año los ejecutivos le ofrecieron ser parte de la segunda temporada del reality Tu cara me suena que grabaron en fusión con Univisión. Siempre sorprendió con sus brutales transformaciones y una de las más aplaudidas fue cuando imitó a Laura León, apareciendo usando prótesis de glúteos y busto, tacones, peluca, maquillaje y un ajustado vestido negro.

Lamentablemente Yahir no se quedó con el primer lugar del programa y meses más tarde finalmente optó por dejar Televisa para regresar a la televisora que lo vio nacer como artista. El domingo 12 de junio hizo su debut como conductor en el estreno de La Academia 20 años y aunque ha tenido muchos errores y tropiezos en vivo, el cantante se ha estado esforzando por hacerlo mejor en cada concierto, aunque los televidentes no están muy contentos con su presencia.

No obstante, los detractores de Yahir recibieron una buena noticia y es que se sabe que él no estará en la gala de mañana sábado 30 de julio porque tiene una presentación musical que no puede cancelar. Desde que el sonorense informó que no estaría en La Academia no se ha parado de rumorar sobre quién lo reemplazará y aunque se estuvo mencionando que Vanessa Claudio, quien es co-conductora, tomaría su lugar, ahora se sabe que no será así.

De acuerdo con información que Álex Kaffie escribió en su columna en El Heraldo de México, los ejecutivos de TV Azteca no contemplaron a la guapa puertorriqueña para conducir el próximo concierto y supuestamente todo apunta a que la regiomontana Laura G sería la encargada de reemplazar al sonorense mañana. No obstante, otro nombre que también suena fuerte para estar en la conducción del reality es el de 'El Capi' Pérez.

Laura G reemplazaría a Yahir

Fuente: Tribuna