Tras 27 años en Televisa, Galilea Montijo pierde su exclusividad y confirma que se va de 'Hoy'

Ciudad de México.- La querida conductora Galilea Montijo, quien lleva más de 27 años en las filas de Televisa y presuntamente ya no cuenta con contrato de exclusividad, por fin rompió el silencio y habló sobre los rumores que apuntan a que pronto dejará la televisora. La tapatía dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans pues hace unos momentos confirmó que su salida del programa Hoy es real y compartió la fuerte razón.

Como se recordará, desde hace meses se ha estado especulando que la también actriz de 49 años estaba "harta" de trabajar en México debido a todos los chismes que le inventan y también por las críticas que recibe. Se rumoró que su contrato en San Ángel estaba a punto de finalizar y que presuntamente no quería renovarlo ya que tenía planes de dejar la empresa y pedirle a los ejecutivos que la dejaran irse a trabajar a Univisión.

Fuente: Instagram @galileamontijo

En días pasados 'La Gali' estuvo de viaje en Miami y el canal de YouTube Chacaleo de inmediato reportó que se desplazó hasta Estados Unidos porque presuntamente estaba buscando trabajo y hasta señalaron que había ido a Univisión a hacer un casting. Luego de tantas especulaciones, este viernes 29 de julio la presentadora tapatía por fin rompió el silencio y confirmó que sí deja Hoy, pero aclaró que no es una salida definitiva.

Con su característico sentido del humor, Montijo admitió que en las próximas semanas no acudirá a trabajar al matutino de Las Estrellas, que le gana en rating a la competencia Venga la Alegría, porque se tomará unas merecidas y largas vacaciones: "Les quiero decir algo, esto es importante porque luego hay mucha especulación", explicó y luego respondió a los rumores que dicen que ella y Andy ya perdieron su poder dentro de Televisa.

A ti y a mí (Andrea Legarreta) nos están corriendo a cada rato, pero ya no entiendo nada, porque primero éramos las que teníamos el poder de decidir y ahora nos corren a nosotros, ya no entendí nada", comentó entre carcajadas.

Fuente: Instagram @galileamontijo

Posteriormente, Galilea explicó que ella no es la única que se ausentará del programa y señaló que luego de que ella vuelva de su descanso, otro integrante del elenco se tomará unos días de asueto: "Me voy a tomar unas vacaciones, me voy a ir dos semanitas, ¡ya me urgen, me urgen!, así nos va tocar a cada uno". Además, la conductora también aprovechó que tenía la atención del público para aclarar que tampoco abandona las filas de Televisa.

La presentadora tapatía, quien se especula ya estaría divorciada del político Fernando Reina Iglesias, aseguró que no tiene planes de abandonar la televisora como muchos piensan y señaló que los ejecutivos de San Ángel tampoco quieren despedirla: "Hasta ahorita todo sigue en pie con el contrato como Dios manda, hasta donde Dios y el jefe quieran", comentó Gali para poner fin a todas las especulaciones sobre su supuesta renuncia.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy