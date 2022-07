Tras anunciar su salida de 'Hoy', Galilea Montijo sale del clóset en Televisa y se confiesa al aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora Galilea Montijo, quien hace unas horas confirmó su salida del programa Hoy, logró apoderarse de la atención en las redes sociales y del público de Televisa debido a que hizo una fuerte confesión sobre su vida sentimental frente a las cámaras. Como se recordará, desde hace meses se ha venido especulando que la tapatía se habría divorciado de Fernando Reina Iglesias.

Apenas el año pasado la también actriz de 49 años y el político mexicano celebraron sus 10 primeros años de casados y debido a que se trataba de una fecha tan importante, la pareja renovó sus votos a través de un ritual que realizó un chamán mientras estaban rodeados de amigos y familiares, así como su hijo Mateo, en un alojamiento de Acapulco, Guerrero. La fiesta fue organizada por Fernando y se trató de una sorpresa para ella.

Sin embargo, 'La Gali' y su esposo tienen meses sin aparecer juntos y él prácticamente está desaparecido de las redes sociales desde septiembre de 2021. Por su parte, hace un tiempo la conductora más querida de Televisa se enfrentó al rumor de que le fue infiel a su marido con su excompañera Maca Carriedo, cuando esta formaba parte de Hoy. Por supuesto, la tapatía desmintió el chisme pero nunca aclaró si ya estaba divorciada.

Eso sí, desde que se integró al programa Netas Divinas, la mujer nacida en Guadalajara, Jalisco, ha sido más abierta con ciertos temas e incluso cuando la cuestionaron sobre si se podría enamorar de una mujer, ella admitió ser "heteroflexible": "Sí... pues porque... ¿qué a gusto no? Claro que sí. Ahorita no, pero ¿por qué no? Y de cuatro también. Hay una parte donde sí creo que hombres y mujeres tenemos esta parte masculina y femenina y que cuando naces te dicen: '¿eres mujer? te casarás con un hombre y ¿eres hombre? te casarás con una mujer'. Yo sí creo, ¿por qué no? Creo que sí (soy heteroflexible)", admitió.

La compañera de Andrea Legarreta ha seguido por el mismo camino y en cada intervención que hace en el programa de Unicable siempre sorprende a los televidentes con sus íntimas confesiones. En el reciente capítulo de Netas Divinas que se estrenó el pasado miércoles, Montijo una vez más habló de más y terminó haciendo impactantes revelaciones ante las cámaras. ¿Confirmó su divorcio?

No, resulta que la presentadora admitió ante sus compañeras Natalia Téllez, Paola Rojas, Daniela Magún y las invitadas que ella sí podría tener un amorío con un joven de 20 años. Galilea aseguró que para ella sería lo máximo poderse dar esta oportunidad en el amor y dejó sin palabras por la peculiar forma en la que reaccionó ante el cuestionamiento de que qué pensaba de 40 y 20: "¡Qué chabocho!", dijo la tapatía sin pensarla mucho.

¡Qué chabocho! sí, imagínate tú, ay qué rico, imagínate que tengas esa posibilidad (de tener algo con alguien joven)", expresó la presentadora con una enorme sonrisa.

Luego de su picante declaración, Montijo tomó uno de los cojines que había en la sala para mostrar qué haría si pudiera estar con alguien más joven y puso a reír a todos en el foro, sin embargo, fue tajante y resaltó que no le gustaría tener de pareja fija a alguien más joven: "Ay no eso no". Otro de los temas que habló la tapatía fue sobre las críticas que recibe en las redes y dijo que ella ya no pierde el tiempo con los haters y por ello mejor limitó sus comentarios.

Hablando del bullying de gente que no conoces y no te conoce, ¿no creen que viviríamos más felices sin los comentarios de Instagram? Que tenemos la opción de cerrarlos, yo ya los cerré hace un rato y no saben que felicidad me da", dijo.

