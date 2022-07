(VIDEO) Will Smith pide perdón a Chris Rock por golpearlo en los Oscar: "Me siento como una mier..."

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- En la última gala de los premios Oscar, el actor ganador del premio de Mejor Actor, Will Smith, golpeó en vivo al comediante Chris Rock, luego de que este hiciera un chiste sobre su esposa Jada Pinkett Smith. Este violento hecho, el cual creó polémica en Hollywood, vuelve a hacerse viral debido a que el protagonista de King Richard publicó un video en el que pide perdón a su colega.

Cabe destacar que desde la noche del 27 de marzo del 2022, cuando Will Smith abofeteó en el Teatro Dolby al actor Chris Rock, el protagonista de The Pursuit of Happyness había tomado un perfil bajo, y evitó exponerse públicamente y hacer declaraciones sobre el tema. Se destaca que, la noche del incidente, Smith se disculpó con la Academia y los otros nominados a los premios Oscar, pero no con Chris Rock, mientras aceptaba el premio al Mejor Actor por King Richard.

En la imagen, Will Smith publica video y ofrece disculpa a Chris Rock. Foto: Captura de pantalla

De igual forma, en sus redes sociales, un día después del escándalo, el también productor envió un mensaje sobre el hecho; en este puntualizó que había charlado con Rock al respecto, pero no dio detalles. Fue hasta este viernes 29 de julio del 2022, cuatro meses después del incidente, que Smith publicó un video en el que ofrece disculpas por su "comportamiento inaceptable" en la gala más importante de Hollywood; asimismo, se dirigió a Chris Rock y señaló que está dispuesto a hablar cuando este lo desee.

Aquí, unos fragmentos de su disculpa:

Estoy profundamente arrepentido por abofetear a Chris Rock en los Oscar. Me siento una mier...”, señala el actor en el video, su primera disculpa audiovisual pública tras el suceso ocurrido en la gala de los Oscar.

No me disculpé con Chris en mi discurso de aceptación porque todo estaba borroso, más tarde me acerqué para poder pedirle disculpas pero me dijeron que él no estaba listo para hablar. Chris, me disculpo contigo, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí, para cuando quieras hablar. Pasé los últimos 3 meses pensando en la complejidad de lo que ocurrió, y puedo decirles que no hay ninguna parte de mí que crea que esa era la manera correcta de comportarme en ese momento", agregó el actor estadounidense.

En la imagen, el momento en el que Will Smith golpeó a Chris Rock en la gala de los premios Oscar. Foto: Internet

Estoy intentando no pensar en mí como una mierd... y les quiero decir a todos ustedes que estoy profundamente comprometido en traer luz, amor y alegría al mundo si ustedes aguantan, les prometo que volveremos a ser amigos", finaliza el actor.

Abajo puedes ver el video completo, el cual fue compartido en las redes sociales oficiales de Will Smith.

¿Qué opinas?

Fuente: Tribuna