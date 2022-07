En manicomio y desfigurada: Tras 14 años desaparecida, actriz vuelve a Televisa y exhiben su secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas reaparece en las pantallas de Televisa luego de retirarse de la actuación hace 14 años bajo misteriosas circunstancias. Se trata de Adela Noriega, quien desapareció de la farándula tras estelarizar su último melodrama Fuego en la sangre en 2008 y desde entonces han surgido diferentes teorías y rumores sobre su vida personal que han estremecido al espectáculo.

La muchas veces nombrada como 'Reina de las telenovelas', a quien el público recuerda por ser la estrella de telenovelas como Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial, Amor real y La esposa virgen, no solo fue la protagonista de inolvidables historias, sino que también de rumores sobre su paradero y su vida privada, mismos que fueron creciendo con el paso de los años luego de que se retirara sin dar explicaciones.

De Adela, actualmente de 52 años de edad, se ha dicho que quedó desfigurada tras una cirugía estética que habría salido mal, que tuvo un hijo con un expresidente de México (al que presuntamente mantuvo en secreto e hizo pasar por su sobrino, hijo de su hermana Reyna) y hasta que quedó internada en un manicomio luego de pasar por una relación tóxica en su juventud a principios de los años 90, sin embargo, nada de esto fue confirmado ya que nunca hubieron pruebas contundentes.

Se dijo que Adela Noriega tuvo un presunto amorío con Salinas de Gortari

Otra de las teorías de la desaparición de Adela era que presuntamente padecía cáncer y hasta se dijo que había muerto, pero su hermana Reyna Noriega salió a desmentir su fallecimiento, aclarando que si bien tuvo algunos problemas, ahora estaba muy bien de salud. Y aunque se ha dicho que podría volver regresar a la pantalla chica con un nuevo proyecto, esto no ha sucedido. Sin embargo, sí reapareció en redes de Televisa, pues la productora de telenovelas Carla Estrada destapó algunos secretos de la actriz.

Actualmente, a la famosa protagonista se le puede ver al aire en Televisa porque están retransmitiendo por Unicable y el Canal TlNovelas los melodramas Amor Real (cuyas atrevidas escenas con Fernando Colunga han sido compartidas en redes), Quinceañera y Fuego en la Sangre. En una conferencia de prensa por este motivo, Carla (quien es muy cercana a Adela y fue la productora de varias de sus telenovelas) destapó el lado oculto de la actriz mexicana y cómo empezó su relación de amistad.

"Nos queremos mucho, ella literalmente casi empezó conmigo y comenzamos a crecer juntas en este medio. Cuando le cuento una historia es fácil, lo que es complicado es la negociación con la empresa, eso ha sido un poco más complicado pero fuera de eso no. Es una persona muy sencilla, muy amorosa, muy educada. Para mí es algo bien importante el poder trabajar con alguien que sea tan educado porque hace la diferencia y ella es muy educada", dijo Estrada.

También reveló lo que sabe de su paradero y confirmó que sí quiere volver a la televisión, pero esto aún no se ha concretado: "Siempre han estado cerca de mí Reyna y Adela en los momentos importantes de mi vida y yo en los de ellos pero para mí de verdad es una interrogación qué pasa con Adela. No la he visto hace mucho, me habló creo que hará dos años. Me dijo: '¿qué vas a hacer? ¿trabajamos?' le dije: 'sí claro, vamos a comer' y hasta ahorita no hemos ido a comer".

Finalmente, recordó la única exigencia que le hacía la actriz cuando trabajaron juntas: "La verdad Adela no es exigente en nada. Lo único que exigía y entre comillas era que comiéramos juntas. Comíamos atún con aguacate en su camper, y cantaba, pero la verdad no es una persona que haga exigencias en lo más mínimo. Aguanta el sol... yo creo que las protagonistas deben tener una característica: aguantar el sol, el frío y caminar descalzas sobre piedritas".

Si no aguantas eso difícilmente serás protagonista. No es exigente, es muy agradable y sencilla. Comíamos juntas porque como que no le gustaba salir a comer", ventiló la productora.

