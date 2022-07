FOTOS: Thalía deja atónitos a sus seguidores tras hacer esto en pleno video de Instagram

Comparta este artículo

Connecticut, Estados Unidos.- El pasado sábado, 2 de julio, la cantante, Thalía, logró dejar impresionados a sus seguidores después de publicar un inesperado video a través de su cuenta oficial de Instagram. Hecho que provocó que alrededor de 72 mil 570 de sus fans, entre ellos celebridades como Itatí Cantoral reaccionaran por las acciones de la exactriz de telenovelas de San Ángel.

Resulta ser que el pasado viernes, 1 de julio, la plataforma de streaming, Netflix, estrenó los últimos dos capítulos, de la temporada de 4 de Stranger Things, misma que ha causado sensación entre los fans del terror y la cultura pop de los años 80. Cabe señalar que esta nueva entrega de la historia protagonizada por Millie Bobby Brown ha sido aclamada tanto por la crítica como por los propios fans que disfrutaron de cada uno de los episodios.

Tal parece que la cantante de 'Amor a la mexicana', 'Arrasando' y 'No me enseñaste' es una gran fan de la serie de los hermanos Duffer, hecho que no dudó en demostrar a través de la aplicación de la cámara multicolor, tras dejarse ver con una sudadera del show, en el que se puede ver al personaje de 'Once' ('Eleven'), mientras estira su mano y grita, de manera similar a como lo haría la protagonista de Stranger Things, cada vez que activa sus poderes. Detrás de la estrella se puede ver cómo se enciende la luz de una habitación.

Yo terminando de ver la última temporada de 'Stranger Things' en modo 'El'. ¿Cuándo empiezan con la nueva (temporada)? No puedo esperar

Thalía es fan de 'Stranger Things'

Crédtos: Instagram @thalia

Como se mencionó anteriormente, Itatí Cantoral reaccionó al video de Thalía y mencionó que ella también es fan de Stranger Things, pero ambas actrices no fueron las únicas en alabar la serie, ya que incluso, el mismo Pedrito Sola, de Ventaneando, quien es conocido por ser muy exigente en los programas, películas y libros que consume, hizo mención a la historia, aunque su mensaje no dejó muy en claro sí le gustó o no la última entrega.

Hoy vi la que pensé que sería la última temporada de 'Stranger Things' y resulta que no, que viene una quinta, después de la primera que transmitieron en el 2016. ¡Ash!

Pedro Sola habla sobre 'Stranger Things'

Créditos: Twitter @tiopedritosola

Fuentes: Tribuna, Instagram @thalia, Twitter @tiopedritosola