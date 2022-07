Luto en Televisa: Erik Rubín llora muerte de Susana Dosamantes y manda mensaje a su ex, Paulina Rubio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo mexicano nuevamente se encuentran de luto debido a la inesperada muerte de la primera actriz Susana Dosamantes, quien lamentablemente perdió la vida ayer sábado 2 de julio. El cantante Erik Rubín fue uno de los primeros en reaccionar a la triste noticia y envió un amoroso mensaje a su exnovia Paulina Rubio tras la partida de su madre.

Hace apenas unos días el el intérprete de temas como Cuando mueres por alguien estuvo como invitado en el programa de YouTube Pinky Promise de Karla Díaz y ahí bromeó sobre su pasado noviazgo con la 'Chica Dorada', pues el público lo cuestionó sobre qué canción prefería entre Hey Güera y Mío, y él dijo que anduvo tanto con ella como Alejandra Guzmán pues no podía decidir entre ninguna de las dos: "Mira es que las dos están a todo dar, son a toda madre, por eso no me podía decidir, por eso surgieron las canciones", comentó entre risas.

Ayer sábado el esposo de Andrea Legarreta tuvo que contactarse con Paulina pero lamentablemente por un motivo muy distinto y triste. Como se sabe, al medio día se confirmó la muerte de la queridísima actriz Susana Dosamantes, quien perdió la vida debido a complicaciones del cáncer de páncreas que padecía y cuyo diagnóstico apenas había revelado el pasado mes de abril. La cantante mexicana envió un emotivo mensaje para despedirse de su madre y Rubín fue uno de los primeros en reaccionar.

El exintegrante del desaparecido grupo Timbiriche demostró que estaba muy consternado por la partida de su exsuegra, por lo que confesó que la llegó a considerar como su propia mamá y también le hizo saber a Paulina que la acompañaba en su dolor por la partida de la mujer que le dio la vida: "Lo siento en el alma... fue como una madre para mí, te amo flaca", escribió Erik a través de un comentario en Instagram.

Sin embargo, Rubín no fue el único exintegrante de Timbiriche que reaccionó a la partida de Susana y otros también famosos se sumaron a las condolencias hacia Paulina. Por ejemplo el cantante Benny Ibarra también le escribió un sentido mensaje a la 'Chica Dorada' por esta terrible noticia: "Te abrazo hermana mía. Te adoro. Abrazo a todos. Todo mi amor a Susana. Lo siento mucho", aseguró el querido músico.

Otras de las exTimbiriches que también expresó su apoyo a Rubio y a toda su familia fue la actriz y cantante Bibi Gaytán dejándole este comentario en su publicación: "Mi corazón contigo hoy y siempre @paulinarubio ¡Te quiero!". Asimismo, más famosos como Laura Pausini, Tatiana, Andrea Escalona, Mariana Seoane, David Bisbal, y muchos más, le hicieron saber a Pau que contaba con su apoyo en estos momentos tan difíciles.

