Pidió limosna: Tras pleito con Galilea Montijo en 'Hoy', galán vuelve a Televisa y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien tuvo unos duros inicios en el medio pues antes de alcanzar la fama en Televisa reveló que en su peor momento llegó a pedir dinero en la calle y hasta que no tenía ni para comer, vuelve a la televisora de San Ángel con un protagónico, dando un duro golpe al rating de TV Azteca. Se trata del tapatío José Ron, quien hace unos años sostuvo un pleito con las conductoras del programa Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sobre todo con esta última.

Ron, quien ha sido de los galanes más cotizados de la televisión mexicana pues ha protagonizado telenovelas como La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo, Te doy la vida y La Desalmada, sin embargo, el actor de 40 años no siempre la pasó bien. Cuando llegó de Guadalajara a la CDMX, el histrión confesó en entrevista para el programa Hoy que no tenía ni un peso y hasta tuvo que pedir limosna para regresar a casa.

El actor incluso admitió que no tenía ni para comer y en algún punto cayó en adicciones, sin embargo, pudo más su amor propio y a su familia, por lo que logró recapacitar y salir adelante, convirtiéndose en el galán del momento. Y aunque no tiene contrato de exclusividad en Televisa desde el 2020, José sigue trabajando en la televisora y este fin de semana se filtró la primera fotografía promocional de su nuevo proyecto: La mujer del diablo, una serie exclusiva para ViX+ que protagoniza con Carolina Miranda.

La actriz, quien ha trabajado en TV Azteca y Telemundo además de la famosa serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, hace su debut protagónico en esta historia producida por Carlos Bardasano, donde dará vida a 'Natalia Vallejo' y Ron a 'Cristo Beltrán'. La cuenta de Instagram @infonovelas difundió la imagen de la serie que se estrena el próximo 21 de julio por la plataforma, la cual significa el regreso de Ron luego de que en 2021 finalizara La Desalmada, la cual rompió récords de audiencia.

¿Cómo fue el pleito con Galilea Montijo en 'Hoy'?

Todo sucedió en el 2017, cuando Ron se molestó por una publicación del actor chileno Cristián de la Fuente, quien comparó sustituir una ida al gimnasio con talar un árbol, mientras grababa la telenovela En Tierras Salvajes. Gali y Andrea hicieron algunos comentarios que acabaron por defender a Cristián, por lo que el tapatío estalló y les respondió afirmando que para ellas es "muy fácil hablar" pero que primero se informaran del tema.

"Soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar. Y aquí estoy para defenderme, entonces, no digan que me conocen. No digan que les extraña mi reacción porque no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona, que no me extraña que la defiendan, pero mejor se quedarían calladas. Hay que decir las cosas como son", dijo Ron para las cámaras del matutino, lo que provocó una respuesta directa de Galilea, ya que Andrea no acudió al foro ese día.

Galilea, ya molesta, respondió a Ron que lo que en realidad estaba haciendo era un comentario contra su propia empresa, pues si Cristián estaba talando un árbol, es porque obviamente tenían el permiso en la producción del melodrama. Tras enfrascarse en más dimes y diretes, después de un tiempo hicieron las paces y él años después ha vuelto al programa, sin embargo, usuarios no han olvidado esa épica pelea.

Fuente: Tribuna