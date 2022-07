¿Recuerdas a la chef Yolo? Tras 8 años desaparecida de TV Azteca, vuelve y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los personajes más conocidos y recordados del programa Venga la Alegría sin duda alguna es la chef Yolo Mata, quien durante por muchos años estuvo al frente de la sección de cocina de esta emisión. Luego de más de 8 años desaparecida de la pantalla de TV Azteca, hace un par de días Yolo regresó al matutino por motivo de la lamentable muerte del querido conductor Fernando del Solar.

Fernando del Solar y la chef Yolo cocinaron juntos por años en 'VLA'

Desde que llegó a este programa, la cocinera mexicana se ganó el cariño de todos los televidentes y formó una gran amistad con conductores como el argentino y también Mauricio Mancera. Fue en 2014 cuando la reconocida chef decidió abandonar las filas de la televisora del Ajusco para emprender proyectos personales. Dejó el matutino VLA al borde de las lágrimas y luego de esto poco se volvió a saber de ella en la empresa.

No obstante, en 2018 Yolo volvió a la televisión pero ya no con TV Azteca sino con la competencia. La experta en cocina apareció en el matutino Sale el Sol de Imagen TV como chef invitada y sorprendió a todos los televidentes que deseaban volverla a ver. En la actualidad se encuentra activa en las plataformas digitales, donde comparte sus recetas y participa en un proyecto denominado La Cocina de Sonia, además de que disfruta de la vida al lado de sus hijos y esposo.

Fuente: YouTube Imagen Entretenimiento

El pasado viernes 1 de julio la chef Yolo causó gran nostalgia entre los televidentes del Canal Azteca Uno debido a que reapareció en Venga la Alegría pero lamentablemente no en las mejores circunstancias. Resulta que la producción la contactó a través de una videollamada para que se pronunciara por la muerte de Del Solar, quien fue su ayudante de cocina durante muchísimos años y siempre demostraron tener una gran complicidad.

Mata confesó que estaba muy consternada por la inesperada partida del conductor, quien luchó contra el cáncer de pulmón en dos ocasiones y perdió la vida a causa de una neumonía, y aseguró que desde que supo de esta amarga noticia no podía dejar de llorar: "Tengo el corazón apachurrado, Fer era una persona luchadora y me acostumbró a que siempre la libraba y ahora no la libró y fue una sorpresa para mí, me cayó como balde de agua fría".

La chef Yolo, quien estuvo en VLA desde el primer episodio que se transmitió en 2006, comentó que Del Solar fue la primera persona que le brindó la mano y la ayudó a conducir en televisión en vivo, pues ella era inexperta, y dijo que jamás podrá olvidarlo: "Me ayudó muchísimo, él era generoso y muy bueno... lo voy a recordar siempre, para mí siempre va ser mi mejor asistente de cocina y quiero dar gracias a la vida por haberlo conocido, me lo llevo en el corazón".

Fuente: Tribuna y YouTube Venga la Alegría