Shock en Televisa: Tras muerte de Susana Dosamantes, actriz destapa pleito con Paulina Rubio

Ciudad de México.- En medio del luto que atraviesa la familia de Susana Dosamantes debido a su repentina partida ocurrida ayer sábado 2 de julio, una reconocida actriz de Televisa acaba de declarar que tuvo problemas con su hija Paulina Rubio pues llegó a estar celosa de ella. Se trata de la aclamada intérprete Leticia Calderón, quien inició su trayectoria artística al lado de la fallecida actriz que murió por complicaciones de cáncer de páncreas.

La exesposa del abogado Juan Collado brindó una entrevista exclusiva a través de una llamada telefónica en ForoTV donde dio sus primeras declaraciones ante la inesperada muerte de su gran amiga. Lety recordó que su primera oportunidad en la televisora de San Ángel la consiguió en el melodrama Amalia Batista, donde tuvo la labor de dar vida a la hija de Dosamantes, razón por la cual la 'Chica Dorada' estuvo celosa.

Leticia Calderón reacciona a la muerte de Susana Dosamantes

Leticia, quien hace poco estuvo contagiada de Covid-19, recordó que Susana siempre fue sumamente protectora con ella mientras estaban en este proyecto y por ello le tomó un cariño como si fuera su propia madre: "Cuando nos veíamos le gritaba: '¡Mamá!', Paulina hasta se ponía celosa porque ella decía que era la única y yo decía: 'No, no. Yo también soy su hija", recordó con mucha nostalgia y dijo que estaba muy dolida por su fallecimiento.

La actriz de 53 años de edad recordó que la mamá de Rubio siempre fue una gran compañera de trabajo y no dejó de desvivirse en halagos hacia ella, recordando que siempre estaba al pendiente de los integrantes de cada proyecto en el que participaba: "Para mí es y seguirá siendo una mujer muy bella, educada, culta, amable. A mi siempre me defendió, siempre me protegió, siempre me arropó, y por eso tengo un gran recuerdo de ella".

Calderón, quien tiene casi 2 años retirada de la actuación y enfocada únicamente en su familia, también contó el enorme gesto que tuvo doña Susana cuando ella aún no era nadie en el medio artístico. Según detalló, la originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, le abrió las puertas de su camerino para evitar que fuera víctimas de bromas o novatadas por parte de otros colegas y dijo que si alguien se metía con ella, se metería en problemas.

Un día me dijo que ya no quería que estuviera en el camerino común y me metió a su camerino, me protegió y dijo: 'Quien se meta con ella, se las va a ver conmigo", explicó.

Fuente: Tribuna