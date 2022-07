Tras salir del clóset y vivir en pareja, estrella del pop es demandado por violencia doméstica

Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- La tarde del sábado 2 de Julio, las autoridades puertorriqueñas confirmaron la emisión de una orden de restricción contra el cantante Ricky Martin debido a que fue señalado por violencia doméstica, delito por el cual elementos de la isla acudieron a la casa del cantante con la intención de hacer efectivo dicho recurso legal; sin embargo, se reveló que éste no fue encontrado, por lo que no ha sido notificado de tal documento.

Alex Valencia, quien funge como portavoz de la Policía de Puerto Rico, informó que al momento no se ha podido dar con el paradero del cantante e incluso, su equipo de publicistas no han emitido una postura oficial, ya que solo se conocen las declaraciones de los abogados del intérprete de temas como María, Livin’ la Vida loca o Vuelve quienes negaron que existan acusaciones contra su cliente.

Instagram @ricky_martin

En ese sentido, se ha informado que la identidad del denunciante no se ha dado a conocer de manera pública; sin embargo, medios puertorriqueños aseguraron que el denunciante argumentó que tanto él como la superestrella del pop estuvieron relacionados cerca de siete meses y hace dos se habían separado; no obstante, "el peticionado no acepta la separación. Lo llama con frecuencia", de ahí que se le haya visto al cantante merodear la residencia del demandante en al menos tres ocasiones.

"El peticionario teme por su seguridad", dice el documento presentado por las autoridades.

Niega los hechos

Los abogados del cantante y actor, aseguraron que las acusaciones en contra de su cliente son completamente falsas, por lo que confiaron en que pronto se sabrá la verdad en torno a todo este escándalo que ronda al cantante quien tras haber aceptado su orientación sexual, ha vivido en compañía de su pareja y sus hijos con total libertad, al tiempo que compagina su carrera musical al grado de reanudar las giras internacionales que se vieron afectadas por la crisis sanitaria.

"Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado", dijeron los abogados de Ricky Martin.

Instagram @ricky_martin

Actualmente Ricky Martin mantiene una relación con el sirio Jwan Yosef con quien contrajo nupcias en 2017 y juntos dieron la bienvenida a sus cuatro hijos y, aunque ha mostrado tener una vida exitosa y sin escándalos, se sabe además que en Los Ángeles se presentó una demanda en su contra por tres millones de dólares, misma que interpuso Rebcca Druker, quien en el pasado de desempeñara como su representante.

Fuente: Tribuna