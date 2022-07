VIDEO: Denuncian acoso a alumnas de 'La Academia'; responsables son miembros del staff

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los proyectos estrella de TV Azteca es sin duda La Academia que actualmente celebra 20 años y por lo que esta emisión cuenta con la participación de los miembros de la primera generación, quienes no solo han sorprendido a la teleaudiencia con presentaciones en vivo, sino que además Yahir, uno de los artistas más sobresalientes de dicha generación, participa como conductor; no obstante un tema de acoso ha opacado al programa afectando el rating del mismo.

Fue la noche del sábado 2 de julio cuando se difundió en redes como Twitter y TikTok los comentarios que hace uno de los miembros del staff durante los ensayos de la gala, los cuales son de índole sexista pues se refiere a una de las participantes como "mami" al señalar que en ese momento tenía ropa de más: "Viene bien tapadita", frase que emana con un tono que llamo de inmediato la atención de los seguidores del programa de la empresa de Ricardo Salians Pliego.

"Viene bien tapadita, hace un chorro de frío, viene bien sexi, ¡mami!", dice sin notar que el audio estaba encendido.

Momentos después se reveló que quien hizo estos comentarios fue Carlos Flores quien funge como director de cámaras de este proyecto y a quien se refería era a Cesia, una de las concursantes del reality show, comentaros por los que la televisora del Ajusto aseveró que ya abrió una investigación, al tiempo que Vanessa Claudio, conductora de dicha televisora, condenó este acto.

"En esta producción y en esta empresa nos tomamos muy en serio el trato correcto y respetuoso a todos y cada uno de los que participamos en esta producción, por lo que condenamos este tipo de conducta. Se están tomando las medidas correspondientes", reveló la conductora.

Cabe destacar que tras este hecho, ni Ricardo Salinas Pliego o los productores de La Academia han revelado si el responsable de este tipo de comentarios quedó fuera del equipo o hasta de la empresa, no obstante, se dijo que el rating de esta emisión se vio severamente afectado ya que usuarias argumentaron que no había mejor manera de pronunciarse al respecto que dejando de seguir no solo esta emisión, sino hacerlo de manera permanente hasta que se revelara qué sucedió con la persona en cuestión.

