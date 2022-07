Yahir y Nadia se reencuentran en 'La Academia 20 años' y derriten a todo TV Azteca al cantar juntos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los romances más sonados que han surgido dentro del reality La Academia son el que mantuvieron Yahir y Nadia Yvonne hace 20 años, justo cuando ambos formaron parte de la Primera Generación. A más de dos décadas de este sonado noviazgo, la noche de ayer sábado 2 de julio los cantantes se reencontraron en el escenario de La Academia 20 años y causaron sensación con su interpretación.

Hace algunas semanas el artista originario de Hermosillo, Sonora, hizo nuevas declaraciones sobre el noviazgo que se dio con la cantante dentro de La Casa de La Academia. En ese momento el intérprete mencionó que solamente se había dado una gran química con Nadia, la cual él decidió frenar por miedo a lastimarla ya que se dio cuenta que ella era muy joven e inocente, mientras que él ya era padre de su primer hijo Tristán.

Por su padre, la nacida en el estado de Oaxaca fue tajante y aseguró que los dos habían estado enamorados y no solamente ella era la ilusionada: "No, él se enamoró de mí, aclaremos este punto, pero fuimos los dos... la verdad es que surgieron tantas cosas dentro de la casa... vives demasiado dentro de La Academia, hubo de todo ahí, pero fue bonito y yo lo recuerdo con mucha ternura, porque fue inocente pero no nomás me digan que yo (me enamoré)"".

Nadia Yvonne presumió su reencuentro con Yahir

Y ahora que Yahir es el conductor de La Academia 20 años, a la producción le pareció una muy buena idea que este se reencontrara con Nadia para interpretar juntos el tema Es por ti, el cual ya habían cantado hace 20 años. Asimismo, los cantantes interpretaron una segunda canción en el escenario del reality más famoso de la televisora del Ajusco y fue nada más y nada menos que Contigo sí.

El sonorense, quien actualmente está casado y tiene un hijo pequeño, se dejó ver luciendo un 'outfit' casual con jeans y chaqueta negra, mientras que Nadia Yvonne apareció modelando más espectacular que nunca y con un vestido rojo que la hacía ver como princesa. Todo el panel de críticos, integrados por Horacio Villalobos, Lolita Cortés, Ana Bárbara y Arturo López Gavito, quedó conmovido, al igual que los televidentes que observaron este mágico momento desde sus hogares.

Gracias mi @yahirmusic por esta noche... Le agradezco a Dios por haberte puesto en mi vida", escribió la oaxaqueña en sus redes sociales.

Fuente: Tribuna y YouTube La Academia