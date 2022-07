Adiós Imagen TV: Tras despido 'injustificado' conductor llega a 'Hoy' y ¿lo desprecian?

Ciudad de México.- La mañana del pasado viernes, 29 de julio, un exconductor de Sale el Sol, programa de variedad de Imagen TV, llegó de manera inesperada, a Hoy, donde plantó diversas dudas, entre ellas la posibilidad de que obtenga un contrato permanente en el show de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y 'El Negro' Araiza; sin embargo, tras las pocas horas que pasó frente a las cámaras del matutino de Televisa, el presentador se sinceró en una entrevista y reveló cómo lo trató la producción de San Ángel.

Aunque frente a las cámaras, los conductores de Hoy parezcan estar siempre sonriendo y con una buena 'vibra' entre ellos, lo cierto es que declaraciones de algunos famosos que han pasado por el programa de Andrea Rodríguez han revelado que, en algunas ocasiones esto no es así, tal y como le ocurrió en su momento a Fernando Del Solar (Q. E. P. D.) quien en alguna ocasión destapó, ante los micrófonos de Gustavo Adolfo Infante, que no tuvo un cálido recibimiento por parte de las estrellas del show.

El pasado viernes, 29 de julio, el exconductor de Venga la Alegría y Sale el Sol, Carlos Arenas, sorprendió a todos al aparecer en la conducción de Hoy y sí bien su estancia será de tan sólo unos días, la duda sobre cómo fue el trato de los conductores para con él quedó al aire, por lo que el periodista Edén Dorantes acudió a entrevistarlo para averiguar sí su estancia sería permanente, así como la clase de química que tuvo con sus compañeros y esto fue lo que contestó:

Fíjate que estuvo increíble, la verdad. Toda la gente, muy buena onda. Los conductores, bueno, ya conocí a varios, super buena onda, super buenas personas. El ambiente increíble, la verdad me hicieron sentir como en casa, entonces, estoy bien contento de estar con ellos (...) Pues no sé (sí me podré integrar al elenco) No me han dicho nada de eso, pero vamos a ir paso a paso