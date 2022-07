No sólo es Ángela: Leonardo Aguilar destapa que padece mal de amores y culparía a su trabajo

Ciudad de México.- Los hijos de Pepe Aguilar se caracterizan por viajar muy seguido, debido a la fuerte carga de trabajo que tienen junto a su padre y es que, tan solo la denominada princesa del regional mexicano ha estado en distintas ciudades de Estados Unidos, París, España, Puerto Rico y en varios estados de la República Mexicana, en un lapso de apenas 7 meses. La situación no es mejor para su hermano, Leonardo, quien confesó ante las cámaras de Venga la Alegría que esta situación comenzaba a afectarle en el terreno amoroso.

Sí bien, los espectáculos de los Aguilar se caracterizan por la excelencia, el talento y una gran producción, lo cierto es que, las constantes giras, la grabación de material e incluso la elaboración de sus respectivos videoblogs para sus canales de YouTube y TikTok, apenas les dejan tiempo para descansar, hecho que habría sido señalado por la misma Ángela, quien el pasado fin de semana declaró que se tomaría un descanso para ir a pescar, presumiblemente junto a su hermano.

Fotografía de Leonardo Aguilar en concierto

Esta situación habría afectado a los hijos del cantante de 'Miedo' y 'Destilando amor' en el terreno de lo privado, tan sólo hay que recordar el escándalo en el que la intérprete de 'Tu sangre en mi cuerpo', 'Ella qué te dio' y 'La llorona', vivió hace algunos meses cuando trascendió la noticia de su relación con el compositor Gussy Lau, luego de que se filtraran las fotografías y la información de que él es 15 años mayor que ella, tras esto poco o nada se supo de su noviazgo y se cree que éste terminó tan pronto como la bomba explotó.

Por su parte, Leonardo Aguilar tampoco la ha tenido tan fácil, ya que, la mañana de este sábado, 30 de julio, trascendió una entrevista del cantante en Venga la Alegría donde señaló que entre las giras y la pandemia tuvo una relación, misma que concluyó al año y medio, presumiblemente porque no tenía mucho tiempo libre para estar con su pareja. Aún así, el intérprete de 'Lo Busque', 'Cuando dos almas', 'Tu méndigo recuerdo' y 'Que me entierren con la banda', aseguró que suele ser un hombre fiel y caballeroso en sus noviazgos.

Leonardo Aguilar y su exnovia

Sí, es que me han pasado cosas como muy peculiares... porque como yo me la vivo trabajando y de gira. Tuve una novia con la que celebre mis cuatro meses con ella antes de la pandemia. Cortamos al año y medio, me aventé un año y medio de pandemia en mi relación, así que yo me despedí de ella y no la volví a ver (...) Sí soy detallista, sí soy caballeroso, yo soy de que cuando estoy con alguien, estoy con alguien y ya