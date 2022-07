Sin exclusividad y divorciado: Tras 6 años en TV Azteca, villano vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien empezó su carrera en TV Azteca y trabajó en esa empresa alrededor de 6 años, dejó sin palabras a toda la audiencia de Televisa ya que confirmó su regreso al canal de Las Estrellas y reapareció en el programa Hoy. Se trata del actor mexicano Mark Tacher, quien se acaba de reincorporar a San Ángel como parte del elenco del melodrama Los Caminos del Amor.

El también conductor de 44 años comenzó su carrera artística en el Ajusco desde 1996 cuando formó parte del programa Nintendomanía al lado de la querida Maggie Hegyi. Luego llegó a las novelas y apareció en entrañables producciones como Háblame de amor, Lo que es el amor y Súbete a mi moto, luego en el año 2005 se fue a trabajar a Venezuela y durante el 2009 volvió a México de la mano de Televisa.

El exnovio de la argentina Cecilia Galliano ha tenido la oportunidad de aparecer en las novelas más exitosas de San Ángel como Verano de amor, Alma de Hierro, Para Volver a Amar, Triunfo del Amor, Abismo de pasión, Qué pobres tan ricos, Que te perdone Dios y Papá a toda madre, el cual fue su último trabajo en la empresa ya que luego volvió a la cadena Telemundo para hacer series como La Reina del Sur.

Durante la pandemia, Mark brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría donde habló como nunca antes de su divorcio de la actriz Cynthia Alesco, con quien tan solo duró unos meses casado. Sin pensarla dos veces, el originario de la CDMX admitió ante las cámaras de TV Azteca que se casó por error, que su matrimonio fue un fracaso y que luego de esta mala experiencia, él no piensa volver a firmar ningún papel con otra pareja.

Hubo excesos en gastos, fueron abusos y se cometieron unos tras otros, y dije 'yo no soy el hombre que estás buscando', yo no tengo una vida sin límites y fue una decisión de ambos, dije 'ya no quiero esta relación porque no me conviene'", explicó y recordó que su exesposa incluso lo denunció por violencia familiar.