Tras volverse mujer y tener problemas de salud, famosa sufre por la severa enfermedad de su hija

Ciudad de México.- Hace algunos años, el mundo de la música se sacudió después de que un afamado cantautor realizará su cambio de género a los 74 años y se convirtiera en una elegante y bella mujer. Tras esta situación, la celebridad tuvo que lidiar con un ataque trombótico y, como sí las desgracias no se detuvieran, es ahora su hija quien tuvo que ser internada de urgencia por un grave padecimiento que enfrenta, lo que provocó la famosa diera una severa e inesperada declaración.

Se trata de Felicia Garza, anteriormente conocida como Felipe Garza, misma persona que posee una amplia trayectoria en la música mexicana y quien, en mayo del 2021 sufrió un ataque trombótico, tromboflebitis, el cual la sometió a permanecer en un estado de salud delicado. De acuerdo con algunos informes, estos coágulos los desarrolló la famosa después de haberse sometido a su proceso de cambio de género.

Prácticamente 1 año después de estos hechos, Felicia apareció visiblemente afectada, ante las cámaras de Venga la Alegría, donde compartió que el pasado viernes, 29 de julio, su hija Dulce María, de 52 años de edad, había sido internada de emergencia debido a la esclerosis múltiple que padece. Garza resaltó que dicha afección estaría deteriorando el cuerpo de la mujer, por lo que ha comenzado a pensar que lo mejor para ella sería que tuviera un final rápido pero menos doloroso.

Fotografía de Felicia Garza con su hija

Ayer apenas me avisaron que ya estaba internada. Me avisó su marido, mi yerno. Entonces, yo lo único que espero es que salga pronto y se sienta mejor. (La esclerosis múltiple) es una enfermedad que va deteriorando a la persona lentamente y como no hay cura, ves con tus propios ojos como la persona va perdiendo su vitalidad (...) Sería mejor que se fuera rápido", declaró la cantautora