"Yo llegué sobria, me fui 'ebria'": Tania Rincón 'ingiere' bebidas alcohólicas en horas de trabajo

Ciudad de México.- Tras se acusada de llegar ebria a los foros de Televisa, para participar en el programa Hoy, donde es presentadora, la también locutora Tania Rincón, ahora fue escuchada mientras 'ingería' algunas bebidas alcohólicas, sin embargo, en esta ocasión fue en el programa de radio La Caminera, donde junto a sus compañeros Fernando Gay y Fran Hevia estuvieron catando algunos vinos.

Y es que durante la emisión número de 34 de esta nueva temporada del aclamado programa de Exa FM, estuvo presente la experta en vinos, Pilar Meré, quien les trajo algunas bebidas para que las probaran, a lo cual durante el cierre estuvieron bromeando sobre los efectos del alcohol, donde de inmediato la exconductora de Fox Sports respondió a las notas que se han publicado en Internet.

Bueno lo importante es que ustedes la hallan pasado bien... (errores al hablar), no, ya no, chistes de esos no porque luego me escriben notas bien feas que llego a trabajar ebria y estoy sobria... Yo llegué sobria, me fui ebria, no es cierto, ya nos vamos nos despedimos, nos vemos mañana en 'La Caminera'", argumentó Tania.