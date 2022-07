Adiós a 'La Casa de los Famosos': Tras ser nominada, Laura Bozzo predeciría su expulsión

Ciudad de México.- El pasado 10 de mayo dio inicio la nueva edición de La Casa de los Famosos 2, misma que se ha caracterizado por ser aún más polémica que su predecesora, esto porque contó con figuras de la talla de Niurka Marcos, Juan Vidal, Ivonne Montero y Laura Bozzo, mismos que no decepcionaron al público y siempre dieron de qué hablar, incluso tras su salida del reality show, tal fue el caso de 'La Mujer Escándalo' y el exnovio de Cynthia Klitbo.

Por otro lado, Laura Bozzo ha sido fuente de diversos memes, desde que empezó el programa, cabe recordar la vez en que fue obligada a lavar el baño, hecho que fue compartido hasta por el mismísimo Pepillo Origel o la ocasión en la que los usuarios de TikTok señalaron a 'Mami Niu' por hacerle hechicería a la conductora peruana, después de que presuntamente le hizo un 'trabajo' para que no saliera expulsada de 'La Casa'.

Laura Bozzo le pide a su hija que vaya a verla

La semana pasada, Bozzo fue nominada para salir del reality show junto a otro de sus compañeros, hecho que la habría dejado devastada y es que, han sido varios quienes han notado decaída a la presentadora de Qué pase Laura, Laura en América, Laura sin censura y Laura en acción. Un ejemplo de ello es que recientemente, se le vio intentando peinarse sola, mientras confesaba que le daba tristeza irse del programa, aún así, aseguró que se llevaba varios aprendizajes.

Sí, a mí sí me da pena irme, ¿para qué voy a decir que no? si sí, pero bueno. Sólo ustedes pueden decidir. No hay nada cómo hacer las cosas sola, sin necesidad de nadie. Aquí he aprendido un montón de cosas, no seré la mejor peinadora pero puedo", declaró la famosa