Criminales se acercan a fans de Thalía para robar su información; así reaccionó la cantante

Connecticut, Estados Unidos.- Pese a que Thalía lleva bastante tiempo fuera de México, la intérprete de 'Arrasando' y protagonista de Quinceañera continúa siendo muy cercana a sus fans tanto del país así como de Latinoamérica y varias partes de Estados Unidos, donde es más que conocida, lamentablemente, este hecho fue aprovechado por un grupo de crimínales, quienes intentaron acercarse a sus seguidores en Instagram y robarse sus datos.

De acuerdo con las capturas publicadas por la propia hermana de Laura Zapata, presuntamente, dos mujeres, identificadas como Sophie y Miranda, se habían hecho pasar como trabajadoras del equipo de Thalía para enviarle mensajes a sus fans, en los que les decían que la cantante sabía quiénes eran y que les tenía especial afecto, esto con la finalidad de ganarse la confianza de sus admiradores y que éstos brindarán datos aún más personales con los que podrían robarse sus identidades o dinero.

Oye, tienes un impacto tan profundo en Thalía, pues ella conoce todos tus 'me gusta', comentarios, amor y apoyo. Este texto de agradecimiento no expresa toda nuestra gratitud hacía ti, te amamos. Thalía pide que le escribas en persona, gracias. Mi nombre es Miranda y soy su manager personal", se podía leer en uno de los mensajes

Estafadores contactan a fans de Thalía

Derivado de esta penosa situación, varios seguidores de la exTimbiriche se contactaron con ella para denunciar a estas personas, por lo que el tema no pudo ser ignorado por la protagonista de María Mercedes, María la del Barrio, Rosalinda y Marimar, quien sacó captura de todo y comenzó a advertirle a sus seguidores que por favor denuncien ambas cuentas de Instagram, para de esta manera frenar el fraude de estas personas.

No se dejen engañar. El equipo de Thalía no contacta a nadie diciendo que es su manager. Esta cuenta está enviando mensajes falsos a todos los fans (...) No crean esto. Reporten ya. Quieren robar su información, ¡cuidado!