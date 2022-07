En plena transmisión de 'Ventaneando', Pedro Sola hace sorpresiva confesión y la 'Choco' le reclama

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 26 años de transmisión ininterrumpida, Ventaneando es conocido como uno de los programas más longevos en TV Azteca. Como es de esperarse, ese lapso de tiempo han surgido diversos escándalos del programa dirigido por Pati Chapoy, tales como la partida de Juan José Origel (conductor original del show) a Televisa, así como la confesión de Linet Puente de que se divorciaría de su esposo, Carlos Luis Galán o cuando tacharon a Mauricio Martínez de ser una "basura", luego de que señalara al productor musical, Antonio Berumen, como su abusador

Pero sin duda, quienes suelen dar más de qué hablar son Daniel Bisogno y Pedro Sola, mismos que han mantenido diversos pleitos con varios artistas, esto debido a su particular forma de decir las cosas. Recientemente, este último habría logrado captar la atención de todo el elenco de presentadores, así como de los televidentes luego de destapar que guardaba algunas fotografías reveladoras de un afamado cantante, hecho que provocó que la 'Choco' Pérez le reclamara.

Resulta ser que, en plena transmisión del vespertino de espectáculos, recordaron cuando el intérprete, José Medina, de la Arrolladora Banda Limón, estuvo en el ojo del huracán, luego de que se filtraran algunas imágenes privadas de éste, en el año 2012. Este hecho habría sido aprovechado por el 'tío Pedrito', quien confesó que aún guardaba los retratos, argumentando que lo había hecho porque no sabía cuándo podría necesitarlas.

Luego hasta enc... se sacó fotos, ¿Te acuerdas?, ay no, unas fotos que por ahí tengo aún", hecho que provocó que tanto Chapoy como los demás presentes estallaran en risas

José Medina de la Banda el limón

Por su parte, Jimena 'La Choco' Pérez atinó en reclamarle, pero no porque le haya molestado que Pedro Sola haya guardado las fotografías en cuestión, sino porque no se las había compartido, obviamente, este comentario lo lanzó para seguir con el momento cómico que había precedido a la confesión del conductor de 75 años: "Esas no me las has mandado", declaró la exparticipante de MasterChef Celebrity.

